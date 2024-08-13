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Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

13 серпня 2024 20:17
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — скільки триває навчання новобранців
Військова підготовка. Фото: Український легіон
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Під час воєнного стану, згідно із законом, мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років незалежно від військового досвіду. Однак не всіх мобілізованих одразу допустять до участі у бойових діях.

Про тривалість підготовки розповів адвокат Євген Филипець, пише Forpost.media.

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Перед відправленням у військову частину мобілізовані повинні пройти спеціальну підготовку у навчальному центрі.

В Україні мінімальна базова загальновійськова підготовка військових без бойового досвіду триває місяць. Підготовка військового на складніші спеціальності може тривати ще 30-45 днів. Сумарно військовозобов’язаний може проходити підготовку в навчальних центрах понад два місяці.

Варто зазначити, що план підготовки визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Є поодинокі випадки, коли непідготовленого бійця одразу відправляли до військової частини. Але адвокат наголосив, що командирне може допускати до участі у бойових діях таку людину.

"Мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок", — каже Филипець.

Якщо військовозобов’язаного направили на передову без відповідних навичок, потрібно повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони або писати рапорт на командира військової частини чи командира центру комплектування для проходження підготовки.

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