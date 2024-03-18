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Адвокат объяснил, что такое поисковая база Призывник для военнообязанных

18 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что такое поисковая база Призывник — кто и как ею пользуется
Уклонистов ищут разными способами. Фото: expert.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный может получить уведомление, что внесен в поисковую базу "Призывник", и при установлении местонахождения он будет доставлен в ТЦК и СП. Что это за база и кто ею пользуется.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.

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Информационные ресурсы полиции

ИПНП (Информационный портал Национальной полиции Украины) — единая информационно-коммуникационная система МВД, объединяющая несколько десятков информационных подсистем, доступ к каждой из которых ограничивается полномочиями конкретных подразделений.

К примеру, наиболее полный доступ имеют оперативные работники: розыск и разрешительная система, регистрация оружия.

Патрульная полиция использует несколько других подсистем, касающихся угона автотранспорта, поиска по личности, но не имеющих доступа к информации о лицах, находящихся в разработке оперативными подразделениями и имеющих гриф секретности.

Регистрационные центры (бывшие МРЭО) пользуются подсистемой "Гарпун", которая кроме определенных дублирующих функций, еще и обнаруживает автомобильные двойники и отслеживает номерные совпадения.

Тайна "Призывника"

"Что же это за "Призывник"? Это одна из информационных подсистем ИПНП. Угадайте, как вся эта информационно-коммуникационная система называется сокращенно? Правильно, это "Армор"", — пояснил Роман Симутин.

Ранее адвокат рассказал, как вносят и изымают информацию об уклонистах в базе "Армор". Также юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться.

полиция
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
адвокат
уклонисты

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