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Адвокат пояснив, що таке пошукова база Призовник для військовозобов'язаних

18 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Що таке пошукова база Призовник — хто та як нею користується
Ухилянтів шукають різними способами. Фото: expert.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний може отримати повідомлення, що внесений до пошукової бази "Призовник", й при встановленні місцезнаходження його буде доставлено до ТЦК та СП. Що це за база та хто нею користується.

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.

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Інформаційні ресурси поліції

ІПНП (Інформаційний портал Національної поліції України) — єдина інформаційно-комунікаційна система МВС, що об’єднує кілька десятків інформаційних підсистем, доступ до кожної з яких обмежується повноваженнями конкретних підрозділів.

Наприклад, найповніший доступ мають оперативні працівники: розшук та дозвільна система, реєстрація зброї.

Патрульна поліція використовує декілька інших підсистем, які стосується викрадення автотранспорту, пошуку за особою, але не мають доступу до інформації щодо осіб, які перебувають в розробці оперативними підрозділами та мають гриф секретності.

Реєстраційні центри (колишні МРЕВ) користуються підсистемою "Гарпун", яка крім певних дублюючих функцій, ще й виявляє автомобільних двійників та відстежує номерні збіги.

Таємниця "Призовника"

"Що ж то за "Призовник"? Це одна з інформаційних підсистем ІПНП. Вгадайте, як вся ця інформаційно-комунікаційна система називається скорочено? Правильно, це "Армор", — пояснив Роман Сімутін.

Раніше адвокат розповів, як вносять і вилучають інформацію про ухилянтів в базі "Армор". Також юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися.

поліція
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат
ухилянти

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