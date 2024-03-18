Що таке пошукова база Призовник — хто та як нею користується

Адвокат пояснив, що таке пошукова база Призовник для військовозобов'язаних
Військовозобов'язаний може отримати повідомлення, що внесений до пошукової бази "Призовник", й при встановленні місцезнаходження його буде доставлено до ТЦК та СП. Що це за база та хто нею користується.
Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.
Інформаційні ресурси поліції
ІПНП (Інформаційний портал Національної поліції України) — єдина інформаційно-комунікаційна система МВС, що об’єднує кілька десятків інформаційних підсистем, доступ до кожної з яких обмежується повноваженнями конкретних підрозділів.
Наприклад, найповніший доступ мають оперативні працівники: розшук та дозвільна система, реєстрація зброї.
Патрульна поліція використовує декілька інших підсистем, які стосується викрадення автотранспорту, пошуку за особою, але не мають доступу до інформації щодо осіб, які перебувають в розробці оперативними підрозділами та мають гриф секретності.
Реєстраційні центри (колишні МРЕВ) користуються підсистемою "Гарпун", яка крім певних дублюючих функцій, ще й виявляє автомобільних двійників та відстежує номерні збіги.
Таємниця "Призовника"
"Що ж то за "Призовник"? Це одна з інформаційних підсистем ІПНП. Вгадайте, як вся ця інформаційно-комунікаційна система називається скорочено? Правильно, це "Армор", — пояснив Роман Сімутін.
Раніше адвокат розповів, як вносять і вилучають інформацію про ухилянтів в базі "Армор". Також юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися.
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