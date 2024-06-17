Резерв+ не функционирует как электронный кабинет - адвокат

Интерфейс приложения Резерв+. Фото: УНИАН

По состоянию на сегодняшний день приложение "Резерв+" еще не функционирует как электронный кабинет. Информация в приложении пока не имеет юридической силы.

Об этом рассказал адвокат Ярослав Жукровский в эфире Українського радіо.

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Адвокат отмечает, что, согласно Постановлению Кабмина №559 от 16 мая 2024 года, военно-учетный документ может быть бумажным. С 18 мая выдача военных билетов в виде книжечки прекращается.

Жукровский также добавил, что это постановление определило электронный военно-учетный документ.

"Является ли "Резерв+" электронным кабинетом? По состоянию на сегодняшний день — нет. Но со временем, когда такой кабинет будет, электронный документ и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу. Это так же, как в приложении "Дія" паспорт", — объясняет адвокат.

Он также рассказал о вин-коде, который недавно начали вклеивать в военный билет.

"Если он вклеен, то это означает, что информация о нем есть в едином реестре. Вклеивать начали недавно, поэтому и возник ажиотаж. Если военнообязанный не имеет такого штрих-кода, то он нарушает правила военного учета. Тогда его приглашают проехать в ТЦК, чтобы уточнить и обновить свои данные", — говорит он.

Впрочем, по его словам, ему пока не приходилось видеть работников ТЦК со сканером для считывания этого штрих-кода.

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом. Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Кроме того, эксперт по кибербезопасности также рассказал, почему Резерв+ не вписывается в законодательство и какие могут быть юридические последствия за использование этого приложения.