Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Адвокат объяснил, является ли "Резерв+" электронным кабинетом arrow

Адвокат объяснил, является ли "Резерв+" электронным кабинетом

17 июня 2024 13:28
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Резерв+ не функционирует как электронный кабинет - адвокат
Интерфейс приложения Резерв+. Фото: УНИАН
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

По состоянию на сегодняшний день приложение "Резерв+" еще не функционирует как электронный кабинет. Информация в приложении пока не имеет юридической силы.

Об этом рассказал адвокат Ярослав Жукровский в эфире Українського радіо.

Читайте также:

Когда приложение "Резерв+" будет функционировать как электронный кабинет

Адвокат отмечает, что, согласно Постановлению Кабмина №559 от 16 мая 2024 года, военно-учетный документ может быть бумажным. С 18 мая выдача военных билетов в виде книжечки прекращается.

Жукровский также добавил, что это постановление определило электронный военно-учетный документ.

"Является ли "Резерв+" электронным кабинетом? По состоянию на сегодняшний день — нет. Но со временем, когда такой кабинет будет, электронный документ и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу. Это так же, как в приложении "Дія" паспорт", — объясняет адвокат.

Он также рассказал о вин-коде, который недавно начали вклеивать в военный билет.

"Если он вклеен, то это означает, что информация о нем есть в едином реестре. Вклеивать начали недавно, поэтому и возник ажиотаж. Если военнообязанный не имеет такого штрих-кода, то он нарушает правила военного учета. Тогда его приглашают проехать в ТЦК, чтобы уточнить и обновить свои данные", — говорит он.

Впрочем, по его словам, ему пока не приходилось видеть работников ТЦК со сканером для считывания этого штрих-кода.

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом. Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Кроме того, эксперт по кибербезопасности также рассказал, почему Резерв+ не вписывается в законодательство и какие могут быть юридические последствия за использование этого приложения.

приложение
приложение
мобилизация
адвокат
повестки
военный учет
электронные повестки
резерв
ТЦК и СП
военнообязанные
армия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос