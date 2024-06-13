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Авторизація у "Резерв +" через BankID — чи буде доступна інформація про рахунки

13 червня 2024 13:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Експерт із кібербезпеки розвіяв міфи про авторизацію у "Резерв +" через BankID
Застосунок "Резерв +". Фото: dev.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Експерт із кібербезпеки розповів, чи матиме ТЦК інформацію про банківські рахунки і чи зможе стягувати всі штрафи, якщо авторизуватися у "Резерв +" за допомогою BankID. За його словами, це працює зовсім не так.

Про це розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю Radio NV.​​​​​​

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Про авторизацію у "Резерв +" за допомогою BankID

Корсун зазначив, що авторизація у застосунок "Резерв +" через застосунок "Дія" це і є BankID.

""Дія" авторизує через BankID. Є десятки українських банків, де ви приходите і відкриваєте певний рахунок, вам дають картку і фотографують разом із нею та паспортом. І система BankID прив’язується саме до цих банківських акаунтів, розраховуючи на те, що банки належним чином перевірили свого клієнта, 100% ідентифікували його, подивилися в очі та порозмовляли", — розповів Корсун.

За словами експерта, вся ця система об'єднується в BankID, який контролює Національний банк і виступає гарантом її надійності.

"Наскільки це відповідає дійсності — складно сказати. Чи може банк відкрити рахунок на вигадану людину? Можливо. Але про такі випадки немає інформації" , — додав експерт з кіберпезпеки.

Він розповів, що давно критикую цю систему. Адже "Дія" — це державна програма з ідентифікації громадян і видачі електронних документів. Це найвищий рівень довіри в державі, а банки та комерційні організації — це нижчий рівень, орієнтований на прибуток і ризики.

У "Дії" немає власної інфраструктури, тож вона використовує систему  BankID. Але есперт вважає, що держава, яка гарантує ідентичність виданих у ній документів, має побудувати власну систему ідентифікації, абсолютно незалежну від комерційного сектора.

"Щодо побоювань, що ТЦК через банки матимуть доступ до карток і напряму блокуватимуть рахунки, це не так", — наголосив Корсун.

Нагадаємо, що експерт з кібербезпеки також розповів, чому Резерв+ не вписується у законодавство.

Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+".  Показники реєстрації продовжують зростати.

кібербезпека
рахунки
мобілізація
війна в Україні
банки
резерв
ТЦК та СП
банківські рахунки
Дія

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