Какие изменения ожидать в получении повесток с 16 июля — объяснение от адвоката

Адвокат объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля
Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае могут принудительно доставить в территориальный центр комплектования.
Об этом Екатерина Анищенко сказала для "Киев24" в субботу, 6 июля.
Изменения в получении повесток с 16 июля
"С 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные", — отметила Анищенко.
По ее словам, повестка считается врученной даже если человек отказался от его получения. Если две попытки уведомить мужчину оказались безрезультатными, полиция может прибыть и доставить его в ТЦК принудительно.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, стоит ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.
Также сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.
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