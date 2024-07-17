Адвокат рассказал, при каких условиях несвоевременное обновление данных не будет считаться нарушением

Очереди в ЦПАУ. Фото иллюстративное: depo.ua

Гражданам, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля включительно, будет сложно объяснить, почему именно они не успели сделать это в течение 60 дней. Правда, есть одна причина, считающаяся достаточно весомым аргументом для несвоевременного обновления данных.

Об этом в эфире телеканала "Київ 24" сообщил адвокат Сергей Старенький.

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Эксперт подчеркнул, что отсутствие интернет-связи или возможности доехать до ТЦК не являются уважительными причинами для просрочки.

"Я думаю, что у этих людей будут определенные сложности с тем, чтобы объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свою обязанность, предусмотренную законом. Действительно основанием для признания, скажем так, важности таких причин может быть только болезнь" , — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, по какому принципу будет происходить мобилизация граждан, обновивших свои военно-учетные данные. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, мобилизационные потребности, профессиональные навыки и возрастные критерии необходимых специалистов будет определять Генеральный Штаб ВСУ.

Также мы сообщали, что в течение недели с 8 по 14 июля военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили почти миллион мужчин. Общее же количество обновлений достигло более четырех миллионов.