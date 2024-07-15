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Майже мільйон українців через Резерв+ оновили свої дані всього за тиждень

15 липня 2024 01:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо скільки людей вже оновили дані через Резерв+
Мобілізовані українці. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Всього за тиждень, з 8 липня по 14 липня 2024 року кількість українських чоловіків, що оновили свої персональні дані через застосунок Резерв+ склала майже один мільйон осіб. Якщо більш точно, то ця цифра складає 995 224 громадян.

Про це 14 липня, у неділю повідомляється на офіційній сторінці міністерства оборони України у Facebook

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За даними Ситуаційного центру Міноборони, станом на 14 липня кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони.

Оновлення даних в ТЦК через Резерв+
Як швидко зростала кількість оновлених даних за тиждень. Графіка: Міноборони України

В Міноборони нагадують, що завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store чи Google Play. Щоб оновити дані всього за кілька хвилин треба буде авторизувавшись через Bank ID.

Раніше повідомлялось, що українці оббивають пороги ТЦК і створюють величезні черги. Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. 

Також ми нагадували, що порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану карається штрафом від 17 тис. грн

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП резерв

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