Стало відомо скільки людей вже оновили дані через Резерв+

Мобілізовані українці. Фото: Генштаб ЗСУ

Всього за тиждень, з 8 липня по 14 липня 2024 року кількість українських чоловіків, що оновили свої персональні дані через застосунок Резерв+ склала майже один мільйон осіб. Якщо більш точно, то ця цифра складає 995 224 громадян.

Про це 14 липня, у неділю повідомляється на офіційній сторінці міністерства оборони України у Facebook.

Читайте також:

Скільки загалом українців оновили інформацію про себе в ТЦК

За даними Ситуаційного центру Міноборони, станом на 14 липня кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони.

Як швидко зростала кількість оновлених даних за тиждень. Графіка: Міноборони України

В Міноборони нагадують, що завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store чи Google Play. Щоб оновити дані всього за кілька хвилин треба буде авторизувавшись через Bank ID.

Раніше повідомлялось, що українці оббивають пороги ТЦК і створюють величезні черги. Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь.

Також ми нагадували, що порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану карається штрафом від 17 тис. грн.