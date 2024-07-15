Стало відомо скільки людей вже оновили дані через Резерв+

Майже мільйон українців через Резерв+ оновили свої дані всього за тиждень
Всього за тиждень, з 8 липня по 14 липня 2024 року кількість українських чоловіків, що оновили свої персональні дані через застосунок Резерв+ склала майже один мільйон осіб. Якщо більш точно, то ця цифра складає 995 224 громадян.
Про це 14 липня, у неділю повідомляється на офіційній сторінці міністерства оборони України у Facebook.
Скільки загалом українців оновили інформацію про себе в ТЦК
За даними Ситуаційного центру Міноборони, станом на 14 липня кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони.
В Міноборони нагадують, що завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store чи Google Play. Щоб оновити дані всього за кілька хвилин треба буде авторизувавшись через Bank ID.
Раніше повідомлялось, що українці оббивають пороги ТЦК і створюють величезні черги. Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь.
Також ми нагадували, що порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану карається штрафом від 17 тис. грн.
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