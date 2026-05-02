Главная Штаб Ротации затруднены: военный объяснил, что мешает смене бойцов

Ротации затруднены: военный объяснил, что мешает смене бойцов

Дата публикации 2 мая 2026 19:56
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Офицер батальона "Свобода" бригады "Рубеж" Андрей Ильенко заявил, что ротации на фронте затруднены. По его словам, проблемы связаны не только с решением командиров. Ильенко отметил, что речь идет о нескольких объективных факторах современной войны.

Об этом эксклюзивно Андрей Ильенко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Ротации на фронте

Ильенко отметил, что прежде всего речь идет о недостатке личного состава.

"В подразделениях часто просто не хватает людей, чтобы перекрыть все позиции и обеспечить регулярную ротацию", — говорит он.

Еще одним фактором является изменение характера войны. Например, сегодня это война дронов, что значительно усложняет любые перемещения.

Ильенко отметил, что ротация является одним из самых опасных моментов.

"Любое движение быстро обнаруживается, и есть большой риск потерь", — отметил он.

Подобные операции тщательно готовят, учитывая погодные условия, необходимость маскировки и использования небольших групп.

Дополнительную сложность создают позиции в тяжелых условиях, в частности полуокруженные, где провести замену личного состава значительно труднее.

Военный подчеркнул, что ответственность за ротации не стоит возлагать только на командиров низшего звена, ведь они действуют в пределах ограниченных ресурсов, которых часто не хватает.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, он подписал приказ, регламентирующий сроки пребывания военных на фронте. Отныне пребывание бойцов на передовой ограничено двумя месяцами, после чего командиры должны обеспечить их замену.

Ранее командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что иностранные добровольцы более полугода остаются на передовой без ротации. По его словам, из-за политической ситуации они фактически лишены возможности полноценной психологической реабилитации.

война Украина ротация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
