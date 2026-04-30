Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який жорстко регламентує терміни перебування військових на передовій. Відтепер бійці можуть знаходитися на бойових позиціях не більше двох місяців, після чого командири зобов'язані організувати їм своєчасну заміну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського.

Військовим мають забезпечити обов'язкову ротацію після двох місяців на передовій

Як зазначає Головнокомандувач Олександр Сирський, безпілотні апарати змінили саму логіку бойових дій: чіткі межі між передовою, тилом та глибиною оборони фактично стерлися, тож переміщення військ і логістичні процеси значно ускладнилися.

Щоб захистити життя та здоров'я оборонців, Сирський затвердив наказ про обов'язкову ротацію для всіх без винятку підрозділів, які тримають фронт. Документ зобов'язує командирів планувати заміну бійців заздалегідь, ретельно аналізуючи оперативну обстановку, характер боїв та наявні резерви.

Максимальний час, який військовослужбовець може безперервно провести на позиції, відтепер становить два місяці. Сама ж процедура ротації підрозділів має бути реалізована у строк до одного місяця.

Повідомлення Олександра Сирського щодо нових правил для ротації. Фото: скриншот

Наказ Головнокомандувача також закріплює додаткові гарантії відновлення для бійців. Військовослужбовці, які завершили виконання бойових завдань і повернулися з передової, в обов'язковому порядку мають пройти медичний огляд та отримати повноцінний час на відпочинок. Для тих, хто залишається безпосередньо на лінії зіткнення, командування має забезпечити вчасне і безперебійне постачання продовольства та боєприпасів.

Виконання цих норм перебуватиме під посиленим наглядом військового керівництва. Головнокомандувач попередив, що ігнорування наказу або порушення термінів матиме наслідки у вигляді невідворотної відповідальності згідно зі статутами ЗСУ та українським законодавством.

"Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони", — повідомив Олександр Сирський.

Кардинальні зміни були прийняті на тлі скандалу, який стався у 14 ОМБр. Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці тривалий час перебували на позиціях без належного забезпечення харчами та питною водою. За їхніми словами, доводилося виживати без їжі й використовувати дощову воду, тоді як звернення до командування щодо покращення логістики залишалися без реакції.

Після того як інформація набула розголосу, у бригаді відбулися кадрові рішення — з посад було усунуто командування 14 ОМБр та 10-го армійського корпусу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв ситуацію під особистий контроль, а в Збройних силах провели низку масштабних перевірок на різних рівнях управління.

Крім того, нещодавно Офіс військового омбудсмана звернувся до головнокомандувача з ініціативою визначити або обмежити терміни перебування військових на передовій. Підставою для цього стали численні звернення бійців щодо відсутності чітко регламентованих періодів служби та відпочинку.

Раніше військовослужбовці повідомляли, що найчастіше причиною для СЗЧ є відсутність відпусток та відпочинку для бійців. Вони хочуть побачитися з рідними або просто перепочити, але змушені місяцями без перерв перебувати на позиціях.