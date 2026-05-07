Россияне активны сразу на трех направлениях фронта: где затишье

Дата публикации 7 мая 2026 09:05
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

За прошедшие сутки российские войска применили против Украины рекордное количество техники на фронте, выпустив более 9 тысяч дронов-камикадзе и 256 управляемых авиабомб. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако Силы обороны успешно сдерживают врага, ликвидировав за день 890 оккупантов и уничтожив более 60 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 7 мая

Российская армия продолжает масштабное наступление, используя огромное количество авиации и беспилотников. За вчерашний день враг сбросил на украинские позиции и мирные города 256 управляемых авиабомб (КАБ) и запустил более 9317 дронов-камикадзе.

Оккупанты также не прекращают артиллерийские обстрелы — зафиксировано почти 2700 ударов, часть из которых пришлась на населенные пункты Сумской области, в частности Толстодубово и Голубовку.

Самой горячей точкой фронта остается Покровское направление, где наши защитники отбили 29 штурмов. Враг пытался продвинуться в сторону Покровска, Родинского и Новоалександровки, но встретил жесткое сопротивление.

Покровський напрямок карта
Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Высокая активность оккупантов зафиксирована и на Гуляйпольском направлении - там состоялась 21 атака. Россияне пытались штурмовать районы Злагоды и Доброполья, двигаясь в сторону Прилук и Горького.

Гуляйпільський напрямок фронту яка ситуація
Гуляйпольское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На других участках фронта бои также не утихают. По 17 атак зафиксировано на Лиманском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях (район Волчанска и Липцов).

Південно-слобожанський напрямок фронту
Южно-Слобожанское направление, фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении защитники отбили 10 атак врага. В то же время на Славянском и Краматорском направлениях захватчики вчера активных штурмов не проводили.

Куп'янський напрямок фронту
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На юге, в частности на Ореховском и Приднепровском направлениях, было остановлено по две попытки вражеского продвижения.

Краматорський напрямок карта
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на огромное давление, Силы обороны продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу захватчиков. За сутки авиация и ракетные войска Украины поразили девять районов скопления врага, артиллерийскую систему и еще один важный объект противника.

Общие потери россиян за сутки составили 890 человек. Также враг потерял огромное количество техники: уничтожена 61 артиллерийская система, две системы ПВО и более 1850 беспилотников.

Силы обороны вывели из строя 233 единицы автомобильной техники. Кроме того, среди уничтоженного есть шесть бронированных машин и четыре наземных роботизированных комплекса.

Ранее Новини.LIVE писали о реакции Генштаба ВСУ на слухи и заявление со стороны россиян, что они якобы продвинулись на Сумщине. Украинские военные заявили, что информация не соответствует действительности.

Отдельно о результатах апрельских боев высказался Владимир Зеленский. Он отметил, что украинским войскам в апреле удалось вдвое нарастить количество поражений противника на фронте на дистанции более 20 километров.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
