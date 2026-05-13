Росія запустила за добу 139 дронів: частина дронів обійшла ППО
Починаючи з вечора 12 травня, російські війська атакують українські регіони. За минулу добу вони уже використали 139 безпілотників, комбінуючи ударні дрони та імітатори типу "Пародія".
Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Деталі про російську атаку дронами станом на 13 травня
Вранці, 13 травня, у повітряному просторі України продовжують перебувати десятки безпілотних літальних апаратів. За проміжними даними станом на 08:00, підрозділам Сил оборони України вдалося ліквідувати та подавити 111 ворожих цілей у північних, південних та східних регіонах держави. Водночас 20 ударних дронів влучили по 13 різних локаціях. Також на чотирьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих апаратів.
Загалом росіяни застосували 139 дронів. Для здійснення пусків використовувалися напрямки міст Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, що розташовані на території Російської Федерації, а також полігон Чауда у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.
Серед ідентифікованих апаратів зафіксовані ударні безпілотники типів "Shahed", "Гербера" та "Італмас", разом із дронами-імітаторами "Пародія".
