Росія запустила за добу 139 дронів: частина дронів обійшла ППО

Мобільно-вогнева група. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Починаючи з вечора 12 травня, російські війська атакують українські регіони. За минулу добу вони уже використали 139 безпілотників, комбінуючи ударні дрони та імітатори типу "Пародія".

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Деталі про російську атаку дронами станом на 13 травня

Вранці, 13 травня, у повітряному просторі України продовжують перебувати десятки безпілотних літальних апаратів. За проміжними даними станом на 08:00, підрозділам Сил оборони України вдалося ліквідувати та подавити 111 ворожих цілей у північних, південних та східних регіонах держави. Водночас 20 ударних дронів влучили по 13 різних локаціях. Також на чотирьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих апаратів.

Статистика щодо збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом росіяни застосували 139 дронів. Для здійснення пусків використовувалися напрямки міст Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, що розташовані на території Російської Федерації, а також полігон Чауда у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Серед ідентифікованих апаратів зафіксовані ударні безпілотники типів "Shahed", "Гербера" та "Італмас", разом із дронами-імітаторами "Пародія".

Новини.LIVE писали раніше, що у вівторок, 12 травня, в Київській області під атакою опинився дитячий садок. В ДСНС показали фото наслідків.

Тим часом в Україні змінять підхід до участі операторів дронів на фронті. Їх більше не хочуть пускати близько до лінії фронту, а деяку інформацію передали на аналіз ШІ-технологіям, аби спростити роботу та вдосконалити атаки.