Россия запустила за сутки 139 дронов: часть дронов обошла ПВО

Мобильно-огневая группа. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Начиная с вечера 12 мая, российские войска атакуют украинские регионы. За минувшие сутки они уже использовали 139 беспилотников, комбинируя ударные дроны и имитаторы типа "Пародия".

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Детали о российской атаке дронами по состоянию на 13 мая

Утром, 13 мая, в воздушном пространстве Украины продолжают находиться десятки беспилотных летательных аппаратов. По промежуточным данным по состоянию на 08:00, подразделениям Сил обороны Украины удалось ликвидировать и подавить 111 вражеских целей в северных, южных и восточных регионах государства. В то же время 20 ударных дронов попали по 13 различным локациям. Также на четырех локациях зафиксировано падение обломков от сбитых аппаратов.

Статистика по сбиванию дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В общем россияне применили 139 дронов. Для осуществления пусков использовались направления городов Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, расположенных на территории Российской Федерации, а также полигон Чауда во временно оккупированной Автономной Республике Крым.

Среди идентифицированных аппаратов зафиксированы ударные беспилотники типов "Shahed", "Гербера" и "Италмас", вместе с дронами-имитаторами "Пародия".

Новини.LIVE писали ранее, что во вторник, 12 мая, в Киевской области под атакой оказался детский сад.

Тем временем в Украине изменят подход к участию операторов дронов на фронте. Их больше не хотят пускать близко к линии фронта, а некоторую информацию передали на анализ ИИ-технологиям, чтобы упростить работу и усовершенствовать атаки.