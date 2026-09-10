Масована атака дронів 10 вересня: ППО знешкодила 128 БпЛА Росії

Мобільно-вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Українськими оборонцями було знешкоджено 128 російських дронів під час масованого удару, який триває досі ще з минулого вечора. Росіяни використали 149 апаратів різних типів з п'яти різних напрямків. Сили оборони продовжують полювання на залишки ворожих безпілотників, що ще перебувають у повітрі.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Повітряні сили ЗСУ оприлюднили статистику

Росія провела атаку, застосувавши загалом 149 ударних та імітаційних апаратів. До відбиття нападу залучені підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи, розрахунки зенітних ракетних військ, авіація та фахівці радіоелектронної боротьби. Спільними зусиллями оборонцям вдалося подавити та збити 128 російських апаратів.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри високу результативність роботи протиповітряної оборони, уникнути наслідків не вдалося. Були прямі влучання ворожих засобів повітряного нападу в 13 місцях. Ще на дев'яти локаціях зафіксовано падіння уламків від знищених у небі цілей.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що вчора, 9 вересня, в Повітряних силах ЗСУ зазначили, що за попередню добу Росія атакувала Україну балістикою та 196 безпілотниками різних типів. ППО збила або заглушила РЕБ 165 дронів, проте деякі ворожі цілі все ж призвели до влучань.

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На тлі постійних обстрілів союзники шукають нові шляхи зміцнення українського неба. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна потребує засобів ППО, тож партнери можуть передавати навіть ракети, чий термін придатності добігає кінця. Разом із цим Франція та Італія завершують підготовку до відправки комплексу SAMP/T із ракетами Aster, а власники систем Patriot опрацьовують механізми термінової передачі батарей ще до настання морозів.

Крім того, питання протиракетного захисту винесуть на Ставку верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський анонсував розгляд спільної антибалістичної програми FREYJA та проєктів із нарощування власної далекобійної зброї, задля чого найближчим часом відбудуться переговори з державами-партнерами та профільними компаніями.