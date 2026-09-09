Масована атака на Україну 9 вересня: ППО знищила 165 дронів

Збиття дрона. Фото: Reuters

З вечора 8 вересня Росія спрямувала на Україну балістичні ракети та 196 дронів різних типів. За попередніми даними на ранок, Сили оборони успішно знищили або подавили 165 безпілотників. Однак, на жаль, уникнути влучань не вдалося.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО в Україні 9 вересня

Росія застосувала комбінований удар, випустивши балістичні ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму, а також ракети S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря.

Разом із ракетним озброєнням загарбники запустили 196 ударних безпілотників. Серед них зафіксовано дрони-камікадзе типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, апарати "Гербера" та імітаційні фальш-цілі "Пародія".

Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків: із російських міст Орел та Курськ, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського, що в Криму.

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Станом на 08:30 ранку у середу, 9 вересня, відомо, що вдалося знищити або подавити 165 ворожих безпілотників, серед яких були Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Статистика збиття 9 вересня. Фото: ПС ЗСУ

Разом з тим військові підтвердили, що були влучання ударних БпЛА та ракет противника одразу на 23 різних локаціях. Крім того, ще у чотирьох місцях виявлено падіння уламків від збитих повітряних цілей.

Новини.LIVE інформували, що автозавод Volkswagen у німецькому Оснабрюку перепрофілюють на оборонне виробництво. Стартовим проєктом стане спільна робота з ізраїльською компанією Rafael над системами протиповітряної оборони, що дозволить зберегти робочі місця для понад 1200 працівників підприємства.

Тим часом в Україні щоденно відбуваються обстріли з боку РФ. На тлі цих атак Київ веде переговори з партнерами щодо термінового посилення ППО та передачі засобів перехоплення балістики.