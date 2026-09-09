Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Ракети та 196 БпЛА: чим РФ била по Україні та що збито

Ракети та 196 БпЛА: чим РФ била по Україні та що збито

Ua ru
9 вересня 2026 09:24
Масована атака на Україну 9 вересня: ППО знищила 165 дронів
Збиття дрона. Фото: Reuters

З вечора 8 вересня Росія спрямувала на Україну балістичні ракети та 196 дронів різних типів. За попередніми даними на ранок, Сили оборони успішно знищили або подавили 165 безпілотників. Однак, на жаль, уникнути влучань не вдалося.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Як відпрацювала ППО в Україні 9 вересня

Росія застосувала комбінований удар, випустивши балістичні ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму, а також ракети S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря.

Разом із ракетним озброєнням загарбники запустили 196 ударних безпілотників. Серед них зафіксовано дрони-камікадзе типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, апарати "Гербера" та імітаційні фальш-цілі "Пародія".

Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків: із російських міст Орел та Курськ, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського, що в Криму.

Читайте також:

Станом на 08:30 ранку у середу, 9 вересня, відомо, що вдалося знищити або подавити 165 ворожих безпілотників, серед яких були Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

null
Статистика збиття 9 вересня. Фото: ПС ЗСУ

Разом з тим військові підтвердили, що були влучання ударних БпЛА та ракет противника одразу на 23 різних локаціях. Крім того, ще у чотирьох місцях виявлено падіння уламків від збитих повітряних цілей. 

Новини.LIVE інформували, що автозавод Volkswagen у німецькому Оснабрюку перепрофілюють на оборонне виробництво. Стартовим проєктом стане спільна робота з ізраїльською компанією Rafael над системами протиповітряної оборони, що дозволить зберегти робочі місця для понад 1200 працівників підприємства.

Тим часом в Україні щоденно відбуваються обстріли з боку РФ. На тлі цих атак Київ веде переговори з партнерами щодо термінового посилення ППО та передачі засобів перехоплення балістики.

безпілотники обстріли ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації