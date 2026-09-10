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Главная Штаб Россия запускала дроны по Украине: 21 БПЛА не удалось сбить

Россия запускала дроны по Украине: 21 БПЛА не удалось сбить

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10 сентября 2026 08:44
Массированная атака дронов 10 сентября: ПВО сбила 128 БпЛА России
Мобильно-огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники сбили 128 российских дронов в ходе массированного удара, который продолжается с прошлой ночи. Россияне задействовали 149 аппаратов различных типов с пяти разных направлений. Силы обороны продолжают охоту на оставшиеся вражеские беспилотники, которые все еще находятся в воздухе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Воздушные силы ВСУ обнародовали статистику

Россия провела атаку, задействовав в общей сложности 149 ударных и имитационных аппаратов. К отражению нападения привлечены подразделения беспилотных систем, мобильные огневые группы, расчеты зенитных ракетных войск, авиация и специалисты по радиоэлектронной борьбе. Совместными усилиями защитникам удалось подавить и сбить 128 российских аппаратов.

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Статистика сбитых аппаратов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на высокую результативность работы противовоздушной обороны, избежать последствий не удалось. Зафиксированы прямые попадания вражеских средств воздушного нападения в 13 местах. Еще в девяти точках зафиксировано падение обломков от целей, уничтоженных в небе.

Новини.LIVE сообщали ранее, что вчера, 9 сентября, в Воздушных силах ВСУ отметили, что за предыдущие сутки Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 196 беспилотниками различных типов. ПВО сбила или заглушила средствами РЭБ 165 дронов, однако некоторые вражеские цели все же привели к попаданиям.

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На фоне постоянных обстрелов союзники ищут новые пути укрепления украинского неба. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому партнеры могут передавать даже ракеты, срок годности которых подходит к концу. Вместе с этим Франция и Италия завершают подготовку к отправке комплекса SAMP/T с ракетами Aster, а владельцы систем Patriot прорабатывают механизмы срочной передачи батарей ещё до наступления морозов.

Кроме того, вопрос противоракетной защиты будет вынесен на рассмотрение Ставки верховного главнокомандующего. Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение совместной антибаллистической программы FREYJA и проектов по наращиванию собственного дальнобойного оружия, для чего в ближайшее время состоятся переговоры с государствами-партнерами и профильными компаниями.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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