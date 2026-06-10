Росія за добу атакувала Україну 207 безпілотниками п'яти типів

Мобільно-вогнева група ППО. Фото: 15-й армійський корпус

Під час масштабної нічної повітряної атаки 10 червня Сили оборони України нейтралізували 181 російський безпілотник із 207 запущених. Однак зафіксовано прильоти на 14 локаціях та падіння уламків у 13 місцях на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Подробиці про російську атаку по Україні за добу

Загалом російська армія застосувала для ударів по українських регіонах 207 безпілотних літальних апаратів. Окупанти запустили реактивні та звичайні ударні БпЛА типу Shahed, безпілотники "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також спеціальні дрони-імітатори типу "Пародія".

Пуски здійснювалися одночасно з кількох напрямків, зокрема з російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, а також із території тимчасово оккупованого Криму — з районів Мису Чауда та селища Гвардійське.

За попередніми підрахунками військових, оприлюдненими станом на 08:00, оборонцям неба вдалося знищити або подавити 181 ворожий БпЛА на східному, південному та північному напрямках. Водночас уникнути пошкоджень не вдалося: зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника у 14 різних локаціях.

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Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Також у 13 місцях задокументовано падіння уламків збитих повітряних цілей. Додатково у ПС ЗСУ повідомили, що ворожі безпілотники все ще перебувають у повітряному просторі країни, тож мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, просять не нехтувати заходами безпеки і йти в укриття.

Новини.LIVE раніше інформували з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, що Росія активно використовує засоби радіоелектронної боротьби для зміни курсу українських дронів, намагаючись спрямувати їх у повітряний простір Євросоюзу. За допомогою цих провокацій російська влада хоче підірвати єдність європейських держав та дискредитувати Україну.

Водночас для захисту неба Сили безпілотних систем України задіяли нову вітчизняну розробку і взяли на озброєння новий дрон-перехоплювач LITAVR. Цей безпілотник здатний літати зі швидкістю до 350 км/год та успішно наздоганяє дальні засоби нападу противника.