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За сутки Россия атаковала Украину 207 беспилотниками пяти типов

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Дата публикации 10 июня 2026 09:02
За сутки Россия атаковала Украину 207 беспилотниками пяти типов
Мобильно-огневая группа ПВО. Фото: 15-й армейский корпус

В ходе масштабной ночной воздушной атаки 10 июня Силы обороны Украины сбили 181 российский беспилотник из 207 запущенных. Однако зафиксированы прилеты в 14 локациях и падение обломков в 13 местах на севере, юге и востоке страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Подробности о российской атаке на Украину за сутки

Всего российская армия применила для ударов по украинским регионам 207 беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты запустили реактивные и обычные ударные БПЛА типа Shahed, беспилотники "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль", а также специальные дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись одновременно с нескольких направлений, в частности из российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с территории временно оккупированного Крыма — из районов мыса Чауда и поселка Гвардейское.

По предварительным подсчетам военных, обнародованным по состоянию на 08:00, защитникам неба удалось уничтожить или подавить 181 вражеский БПЛА на восточном, южном и северном направлениях. В то же время избежать повреждений не удалось: зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника в 14 различных локациях.

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Статистика сбитых аппаратов. Фото: ВВС ВСУ

Также в 13 местах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. Кроме того, в ВВС ВСУ сообщили, что вражеские беспилотники все еще находятся в воздушном пространстве страны, поэтому жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, просят не пренебрегать мерами безопасности и уходить в укрытие.

Новини.LIVE ранее сообщали со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, что Россия активно использует средства радиоэлектронной борьбы для изменения курса украинских дронов, пытаясь направить их в воздушное пространство Евросоюза. С помощью этих провокаций российские власти хотят подорвать единство европейских государств и дискредитировать Украину.

В то же время для защиты неба Силы беспилотных систем Украины задействовали новую отечественную разработку и приняли на вооружение новый дрон-перехватчик LITAVR. Этот беспилотник способен летать со скоростью до 350 км/ч и успешно догоняет дальнобойные средства нападения противника.

обстрелы ПВО война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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