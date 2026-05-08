Россия за ночь запустила 67 дронов: несколько БпЛА достигли целей

Украинские военные держат дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия снова массированно атаковала Украину десятками беспилотников, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы. Противовоздушная оборона успешно сбила и подавила 56 аппаратов, однако 11 дронов все же смогли прорваться и попасть в восемь различных объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Командования Воздушных сил ВСУ.

Россияне нанесли удар по Украине дронами за последние сутки

Российские войска устроили новую воздушную атаку, которая продолжалась с 18:00 7 мая и до утра 8 мая. Враг использовал 67 беспилотников. Запускали их из Крыма и нескольких российских регионов.

По состоянию на 08:00 утра на востоке и юге Украины удалось сбить или подавить 56 вражеских беспилотников.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По информации военных, 11 российских дронов смогли обойти нашу оборону и ударили по объектам на восьми локациях. Также известно, что обломки от сбитых беспилотников упали еще на семи локациях, информация о последствиях там пока уточняется.

Новини.LIVE писали о реакции президента Владимира Зеленского на российские удары по Украине, несмотря на обещания о перемирии. Российские войска начали штурмовать одно из направлений.

Россия атаковала Украину и вчера, 7 мая. По данным ПС ВСУ за минувшие сутки использовали 102 дроны.

И под атакой оказалась не только Украина. В четверг, 7 мая, в Латвии заявили о падении двух российских дронов по территории страны. Один из БпЛА свалился на нефтебазу.