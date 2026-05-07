РФ випустила по Україні 102 дрони за ніч: є влучання

РФ випустила по Україні 102 дрони за ніч: є влучання

Дата публікації: 7 травня 2026 08:36
Мобільна група ППО. Фото: УНІАН

Російські війська у ніч проти 7 травня атакували Україну 102 ударними різних типів. Ворог здійснював пуски із семи напрямків. Протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 7 травня

Цієї ночі росіяни атакували українські міста та села дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Пуски здійснювалися із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму. 

Зазначається, що станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 92 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Однак є влучання восьми дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Удар по Україні 7 травня
Результат роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Водночас у Повітряних силах попередили, що в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.

Як писали Новини.LIVE, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив про посилення російський обстрілів у найближчі дні. Він наголосив на важливості дотримання заходів безпеки та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Так, окупанти вдарили цієї ночі по Дніпру. В місті пошкоджені будинки та горить квартира. Також відомо, що постраждали двоє людей, серед яких вагітна жінка. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
