РФ випустила по Україні 102 дрони за ніч: є влучання
Російські війська у ніч проти 7 травня атакували Україну 102 ударними різних типів. Ворог здійснював пуски із семи напрямків. Протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є влучання.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Атака на Україну 7 травня
Цієї ночі росіяни атакували українські міста та села дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Пуски здійснювалися із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму.
Зазначається, що станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 92 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Однак є влучання восьми дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.
Водночас у Повітряних силах попередили, що в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.
Як писали Новини.LIVE, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив про посилення російський обстрілів у найближчі дні. Він наголосив на важливості дотримання заходів безпеки та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Так, окупанти вдарили цієї ночі по Дніпру. В місті пошкоджені будинки та горить квартира. Також відомо, що постраждали двоє людей, серед яких вагітна жінка.