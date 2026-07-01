Росія модернізує "Шахеди": у ворога з'явився дрон з автонаведенням

Російські окупанти запускають дрон. Фото: росЗМІ

Карина Приходько Редактор

Російські окупаційні війська останнім часом дедалі частіше використовують ударні дрони типу "Герань Сікер". Вони оснащені системою автоматичного розпізнавання та наведення на ціль.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росія застосовує дрони "Герань Сікер"

Бескрестнов розповів, що "Сікер" є модифікацією безпілотника типу "Шахед", призначеною для пошуку та ураження важливих об'єктів. Водночас така система може встановлюватися на різні версії дронів сімейства "Герань" — від другої до четвертої.

За словами експерта, останнім часом особливо часто фіксують застосування реактивної "Герань-4 Сікер". Безпілотник обладнаний кількома камерами, які працюють у різних режимах, а також радіо-MESH-модемом, що дає змогу оператору керувати дроном.

"Найголовніша особливість "Сікера" — це система автоматичного розпізнавання цілі, захоплення цілі та автонаведення на базі Raspberry Pi", — йдеться у повідомленні.

"Флеш" пояснив, що після захоплення цілі оператором дрон може завершити атаку навіть без подальшого керування. Як приклад він навів локомотив: якщо ціль буде захоплена на відстані близько одного кілометра, малопотужні засоби радіоелектронної боротьби, встановлені на ньому, можуть виявитися неефективними, оскільки система машинного зору самостійно доведе безпілотник до об'єкта.

Як писали Новини.LIVE, раніше "Флеш" розкрив найгостріші проблеми ЗСУ. За його словами, однією з найбільших проблем є відсутність масового технологічного засобу для протидії КАБам.

Також ми повідомляли, що 30 червня українські воїни уразили два мости окупантів. Ці обʼєкти ворог використовує для перекидання особового складу, зброї, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.