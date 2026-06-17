Росія атакувала Україну швидкісними БпЛА і приманками: є влучання

Військовий стріляє з кулемета. Фото: 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Генадія Воробйова

Російська армія здійснила масштабний повітряний напад на Україну, запустивши в ніч на 17 червня 119 безпілотних літальних апаратів. Атака ворожих дронів розпочалася напередодні ввечері, починаючи з 18:00 16 червня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Командування ПС ЗСУ.

Скільки дронів вдалося ліквідувати за добу

Російські війська запускали дрони з кількох точок, зокрема з російських міст Брянськ, Курськ, Міллєрово та Орел, а також із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Серед повітряних цілей зафіксували не лише стандартні ударні БпЛА типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, а й безпілотники "Гербера", "Італмас" та спеціальні дрони-імітатори "Пародія"

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 протиповітряній обороні України за попередніми підрахунками вдалося знищити або придушити за допомогою РЕБ 97 ворожих безпілотників різних типів. Водночас уникнути пошкоджень не вдалося, оскільки 20 ударних БпЛА поцілили по 11 різних локаціях. Відомо про руйнування шести об'єктів через падіння уламків дронів.

Новини.LIVE писали раніше, що українська компанія Fire Point завершила створення ракети для проєкту антибалістичного щита, проте для запуску всієї системи ППО необхідно інтегрувати ще чотири високотехнологічні компоненти.

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