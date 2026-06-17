Штілерман назвав чотири умови для запуску антибалістичного щита

Денис Штілерман. Фото: Суспільне

Українська оборонна компанія Fire Point успішно завершила створення ракети для майбутнього антибалістичного щита. Але сама система протиповітряної оборони зможе запрацювати лише після інтеграції чотирьох додаткових високотехнологічних компонентів.

Про це заявив головний конструктор та співвласник підприємства Firepoint Денис Штілерман на своїй сторінці у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Для роботи українського щита ППО потрібні європейські технології

Розробники вже досягли необхідних аеродинамічних показників, завдяки яким ракета виконує всі команди управління. Попри це, конструктор пояснив, що до повноцінного запуску ППО проти балістики ще далеко, бо сама по собі ракета є лише одним із елементів майбутнього комплексного захисту.

Повідомлення Дениса Штілермана. Фото: скриншот

Денис Штілерман пояснив, що для початку бойового застосування та перехоплення балістики конструкторам необхідно об'єднати створену ракету в єдину мережу з головкою самонаведення, командним пунктом та радіолокаційними станціями.

"Тож давайте будемо максимально зрозумілими. Ми зможемо перехоплювати балістичні ракети, коли матимемо повний комплекс: головку самонаведення від провідної європейської компанії, інтеграцію з центрами управління, захищений канал передачі команд цілевказання та корекції (datalink), стійкий до будь-якого придушення радіоелектронної боротьби, та інтегровані радари. Ми вже працюємо над кожним із цих компонентів разом з нашими європейськими партнерами. Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше захистити небо над Україною та всім континентом", — наголосив Денис Штілерман.

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Наразі команда Fire Point спільно з європейськими партнерами веде активні роботи над кожним із цих напрямків.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що до кінця поточного року українські розробники планують провести перше випробувальне перехоплення балістики за допомогою вітчизняної зенітної системи "Фрея". Як розповів розробник Денис Штилерман на засіданні ТСК, цей комплекс є прямим, але значно дешевшим аналогом американського Patriot.

Разом із посиленням захисту неба Україна нарощує і власні спроможності для глибоких ударів у тил ворога. Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підтвердив журналістам, що українські військові вже активно б'ють по території Російської Федерації новими вітчизняними балістичними ракетами, які здатні летіти на відстань до 900 кілометрів.

Ці розробки мають компенсувати високі темпи виробництва зброї в Росії. Володимир Зеленський під час перемовин із представниками НАТО повідомив, що заводи РФ щомісяця стабільно відвантажують близько 120 нових балістичних ракет. Президент попередив союзників, що цього ресурсу Кремлю вистачить для відновлення масованих ударів по містах України.