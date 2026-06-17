РФ атаковала Украину скоростными БПЛА и ложными целями: есть попадания

Военный стреляет из пулемёта. Фото: 101-я отдельная бригада охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробёва

Российская армия совершила масштабную воздушную атаку на Украину, запустив в ночь на 17 июня 119 беспилотных летательных аппаратов. Атака вражеских дронов началась накануне вечером, с 18:00 16 июня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования ВВС ВСУ.

Сколько дронов удалось сбить за сутки

Российские войска запускали дроны из нескольких точек, в частности из российских городов Брянска, Курска, Миллерово и Орела, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Среди воздушных целей были зафиксированы не только стандартные ударные БПЛА типа Shahed, в том числе их реактивные модификации, но и беспилотники «Гербера», «Италмас» и специальные дроны-имитаторы «Пародия»

Статистика сбитых беспилотников. Фото: ВВС ВСУ

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороне Украины, по предварительным подсчётам, удалось уничтожить или подавить с помощью РЭБ 97 вражеских беспилотников различных типов. В то же время избежать повреждений не удалось, поскольку 20 ударных БПЛА поразили 11 различных локаций. Известно о разрушении шести объектов в результате падения обломков дронов.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинская компания Fire Point завершила разработку ракеты для проекта антибаллистического щита, однако для запуска всей системы ПВО необходимо интегрировать ещё четыре высокотехнологичных компонента.

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