Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М та БпЛА

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

Російські війська у ніч на 11 червня здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 221 ударний і безпілотний літальний апарат різних типів. Силам протиповітряної оборони на півночі, сході та півдні країни станом на 07:30 вдалося знищити або нейтралізувати за допомогою засобів РЕБ 195 ворожих дронів, проте відомо про прямі влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування ПС ЗСУ.

Росія атакувала Україну дронами та ракетами в ніч проти 11 червня

Україна з вечора 10 червня зазнала масованої атаки з боку Російської Федерації. Для ударів по українських містах окупаційні війська задіяли дві балістичні ракети "Іскандер-М", які випустили з території Бєлгородської області. Окрім ракетного озброєння, загарбники спрямували на Україну 221 безпілотний літальний апарат.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми підрахунками оборонців неба, станом на 07:30 ранку 11 червня захисникам вдалося успішно ліквідувати або придушитизасобами РЕБ 195 ворожих безпілотників різних модифікацій.

Військові зафіксували прильоти випущених балістичних ракет, а також безпосередні влучання 21 ударного дрона на 9 окремих локаціях. Окрім того, ще на 8 локаціях у різних областях задокументували падіння уламків збитих дронів.

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