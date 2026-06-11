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Головна Штаб Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М та БпЛА

Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М та БпЛА

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Дата публікації: 11 червня 2026 08:34
Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М та БпЛА
Робота мобільно-вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

Російські війська у ніч на 11 червня здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 221 ударний і безпілотний літальний апарат різних типів. Силам протиповітряної оборони на півночі, сході та півдні країни станом на 07:30 вдалося знищити або нейтралізувати за допомогою засобів РЕБ 195 ворожих дронів, проте відомо про прямі влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування ПС ЗСУ. 

Росія атакувала Україну дронами та ракетами в ніч проти 11 червня

Україна з вечора 10 червня зазнала масованої атаки з боку Російської Федерації. Для ударів по українських містах окупаційні війська задіяли дві балістичні ракети "Іскандер-М", які випустили з території Бєлгородської області. Окрім ракетного озброєння, загарбники спрямували на Україну 221 безпілотний літальний апарат

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Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми підрахунками оборонців неба, станом на 07:30 ранку 11 червня захисникам вдалося успішно ліквідувати або придушитизасобами РЕБ 195 ворожих безпілотників різних модифікацій. 

Військові зафіксували прильоти випущених балістичних ракет, а також безпосередні влучання 21 ударного дрона на 9 окремих локаціях. Окрім того, ще на 8 локаціях у різних областях задокументували падіння уламків збитих дронів. 

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, на тлі постійних повітряних ударів Росії Україна ініціювала екстрене розширення оборонної співпраці з північними партнерами. Глава держави Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом та очільником уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере, ознайомивши їх із викликами на лінії фронту. 

Українські військові з СБС отримали на озброєння вітчизняні дрони-перехоплювачі LITAVR, призначені для боротьби з ворожими повітряними цілями. Технологічна новинка від компанії F-Drones спроможна наздогнати об'єкт на швидкості до 350 км/год. Завдяки впровадженню інтелектуальної системи Pixel Lock, перехоплювач може самостійно фокусуватися на цілі та знищувати російські "Шахеди" безпосередньо перед ударом, майже не потребуючи коригування з боку пілота.

ППО ракети дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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