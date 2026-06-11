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Главная Штаб Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер-М" и БПЛА

Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер-М" и БПЛА

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Дата публикации 11 июня 2026 08:34
Россия атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и БПЛА
Работа мобильно-огневой группы. Фото: ВС ВСУ

Российские войска в ночь на 11 июня совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 221 ударный и беспилотный летательный аппарат различных типов. Силам противовоздушной обороны на севере, востоке и юге страны по состоянию на 07:30 удалось уничтожить или нейтрализовать с помощью средств РЭБ 195 вражеских дронов, однако известно о прямых попаданиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования ВВС ВСУ.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами в ночь на 11 июня

Украина с вечера 10 июня подверглась массированной атаке со стороны Российской Федерации. Для ударов по украинским городам оккупационные войска задействовали две баллистические ракеты "Искандер-М", которые выпустили с территории Белгородской области. Помимо ракетного вооружения, захватчики направили на Украину 221 беспилотный летательный аппарат.

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Статистика сбитых дронов. Фото: ВВС ВСУ

По предварительным подсчетам защитников неба, по состоянию на 07:30 утра 11 июня защитникам удалось успешно ликвидировать или подавить средствами РЭБ 195 вражеских беспилотников различных модификаций.

Военные зафиксировали прилеты выпущенных баллистических ракет, а также непосредственные попадания 21 ударного дрона в 9 отдельных локациях. Кроме того, еще на 8 локациях в разных областях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, на фоне постоянных воздушных ударов России Украина инициировала экстренное расширение оборонного сотрудничества с северными партнерами. Глава государства Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стере, ознакомив их с вызовами на линии фронта.

Украинские военные из СБС получили на вооружение отечественные дроны-перехватчики LITAVR, предназначенные для борьбы с вражескими воздушными целями. Технологическая новинка от компании F-Drones способна догнать объект на скорости до 350 км/ч. Благодаря внедрению интеллектуальной системы Pixel Lock, перехватчик может самостоятельно фокусироваться на цели и уничтожать российские "Шахеды" непосредственно перед ударом, практически не требуя корректировки со стороны пилота.

ПВО ракеты дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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