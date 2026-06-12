Росія атакувала Україну 117 ударними БпЛА з п'яти напрямків

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська атакували Україну 117 ударними БпЛА з кількох напрямків у Росії та окупованого Криму, з яких Сили оборони станом на 08:00 знешкодили 102 одиниці. Бойову роботу вели мобільні групи, авіація, зенітники та підрозділи РЕБ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітртяних сил Збройних сил України.

Росія атакувала дронами Україну у ніч проти 12 червня

Масований наліт безпілотної авіації ворога розпочався увечері 11 червня після 18:00 і тривав протягом усієї ночі. Для ударів по українських регіонах російські окупаційні війська застосували 117 безпілотних літальних апаратів.

Росіяни використали не лише звичайні та реактивні модифікації ударних комплексів типу Shahed, а й БпЛА моделей "Гербера", "Італмас" та спеціальні дрони-імітатори Пародія. Запуск повітряних цілей відбувався одночасно з території Російської Федерації, зокрема з міст Орел, Курськ та Міллерово, а також із кримських баз на мисі Чауда та аеродромі Гвардійське.

Статистика збиття дронів станом на 12 червня. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними військових, станом на 08:00 ранку захисникам неба вдалося ліквідувати або придушити комплексами РЕБ 102 ворожі безпілотники. Попри високий відсоток знешкоджених цілей, 14 ударних БпЛА влучили по об'єктах на семи різних локаціях. Окрім того, у вісьмох місцях задокументували наслідки падіння уламків збитих апаратів.

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Новини.LIVE уже інформували, що російські терористи продовжують системно бити по транспортній інфраструктурі прикордоння. У п'ятницю, 12 червня, ударні безпілотники атакували залізничні вузли на Сумщині. Загинула операторка однієї зі станцій, а інша залізничниця дістала важкі поранення.

Тим часом Сили безпілотних систем уже прийняли на озброєння високоефективні дрони-перехоплювачі LITAVR від компанії F-Drones. Новинка розроблена спеціально для знищення повітряних об'єктів на швидкостях до 350 км/год.