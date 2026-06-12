Россия нанесла удар по Украине 117 ударными БПЛА с пяти направлений

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска атаковали Украину 117 ударными БПЛА с нескольких направлений в России и оккупированном Крыму, из которых Силы обороны по состоянию на 08:00 сбили 102 единицы. Боевые действия вели мобильные группы, авиация, зенитчики и подразделения РЭБ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Россия атаковала дронами Украину в ночь на 12 июня

Массированный налет беспилотной авиации врага начался вечером 11 июня после 18:00 и продолжался всю ночь. Для ударов по украинским регионам российские оккупационные войска применили 117 беспилотных летательных аппаратов.

Россияне использовали не только обычные и реактивные модификации ударных комплексов типа Shahed, но и БПЛА моделей «Гербера», «Италмас» и специальные дроны-имитаторы «Пародия». Запуск воздушных целей происходил одновременно с территории Российской Федерации, в частности из городов Орел, Курск и Миллерово, а также с крымских баз на мысе Чауда и аэродроме Гвардейское.

Статистика сбитых дронов по состоянию на 12 июня. Фото: ВВС ВСУ

По предварительным данным военных, по состоянию на 08:00 утра защитникам неба удалось ликвидировать или подавить комплексами РЭБ 102 вражеских беспилотника. Несмотря на высокий процент обезвреженных целей, 14 ударных БПЛА попали по объектам в семи разных локациях. Кроме того, в восьми местах зафиксировали последствия падения обломков сбитых аппаратов.

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Новини.LIVE уже сообщали, что российские террористы продолжают систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре приграничной зоны. В пятницу, 12 июня, ударные беспилотники атаковали железнодорожные узлы в Сумской области. Погибла оператор одной из станций, а другая железнодорожница получила тяжелые ранения.

Между тем Силы беспилотных систем уже приняли на вооружение высокоэффективные дроны-перехватчики LITAVR от компании F-Drones. Новинка разработана специально для уничтожения воздушных объектов на скоростях до 350 км/ч.