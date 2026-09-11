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Головна Штаб РФ атакувала 161 дроном і БпЛА "Бандероль": є влучання

РФ атакувала 161 дроном і БпЛА "Бандероль": є влучання

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11 вересня 2026 08:57
Масована атака 11 вересня: ППО знешкодила 138 ворожих дронів
Відбиття повітряної атаки мобільно-вогневою групою. Фото: Нацполіція України

Від вечора, 10 вересня і впродовж ночі та ранку 11 вересня російські війська атакували Україну безпілотником S8000 "Бандероль" та 161 дроном різних типів, зокрема реактивними "Шахедами". Більшість цілей було збито, але зафіксовано влучання на 19 локаціях, бойові дії у повітрі все ще тривають.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Результати роботи Протиповітряної оборони ЗСУ

У небі над територією України досі фіксуються ворожі безпілотники, тому військове командування закликає громадян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки, де оголошена повітряна тривога. 

Для цієї комбінованої атаки Росія використала загалом 161 ударний та імітаційний безпілотник. Серед запущених апаратів були класичні та реактивні модифікації Shahed, а також дрони типів "Гербера" і "Пародія". Крім того, з території Бєлгородської області окупанти вдарили S8000 "Бандероль". Запуски безпілотної авіації здійснювалися відразу з кількох напрямків: із російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій — Донецька та кримського Гвардійського.

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Статистика збиття 11 вересня. Фото: Повіторяні сили ЗСУ

Спільними діями Сил оборони станом на 08:00 11 вересня вдалося успішно збити або подавити 138 ворожих апаратів. Водночас уникнути наслідків масованого удару не вдалося. Моніторинг засвідчив, що російські засоби повітряного нападу поцілили у 19 локацій. Ще у трьох місцях підтверджено падіння уламків від знищених цілей.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що Канада офіційно приєдналася до розробки комплексу протиракетної оборони FREYJA, прототип якого планують представити вже наприкінці цього року. Перспективну систему розглядають як економічно вигіднішу та масовішу альтернативу американським установкам Patriot.

Водночас мешканцям столиці слід готуватися до частих і тривалих повітряних тривог ще щонайменше протягом місяця через постійні нальоти безпілотників РФ. Цей період стане визначальним для вітчизняного ВПК, оскільки за вказані терміни держава прагне максимально масштабувати випуск власних реактивних дронів-перехоплювачів.

обстріли ППО дрони війна в Україні Бандероль
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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