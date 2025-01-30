Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам переносного зенітно-ракетного комплексу

Оператор ПЗРК. Фото: mil.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вражатимуть ворожі цілі. Йдеться про операторів переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 29 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора ПЗРК у бригаді "Азов"

Оператор ПЗРК має вміти працювати з переносним зенітно-ракетним комплексом або прагнути цьому навчитися. Серед його обов'язків виявлення та ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів і БпЛА), бойове чергування, контроль справності обладання та звітування командуванню. Також фахівець має дотримуватися статуту ППО.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних та ініціативних людей, які не мають проблем зі здоров'ям, алкогольної й наркотичної залежності.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакантне місце для зварювальника. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду й уміти працювати з різними видами зварювання.

Також у лавах "Азова" бракує номерів обслуги мінометного розрахунку. Такі військові повинні вміти приводити в бойову готовність міни для міномету й сам міномет.