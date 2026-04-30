Понад 200 БпЛА і балістика: ППО відбила нічну атаку РФ з восьми напрямків

Протиповітряна оборона.

У ніч проти 30 квітня російські війська випустили балістичну ракету та понад 200 безпілотників різних типів по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано і влучання.

РФ атакувала Україну дронами та ракетою

Атака тривала з вечора 29 квітня. Противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із території Ростовської області РФ, а також 206 ударних безпілотників, серед яких — Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші типи дронів. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з Курська, Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 172 ворожі безпілотники в різних регіонах країни — на півночі, півдні, заході та сході.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів на 22 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих цілей зафіксовано ще на дев'яти локаціях.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Звіт роботи ППО.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони завдали удару по російській авіаційній техніці у Воронезькій області РФ. У результаті атаки знищено два військові вертольоти, які перебували на польовому майданчику більш ніж за 150 км від лінії фронту.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, що чітко обмежує терміни перебування військових на передовій. Згідно з ним, бійці можуть перебувати на позиціях не довше двох місяців, після чого командування має забезпечити їхню ротацію.