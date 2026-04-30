Более 200 БпЛА и баллистика: ПВО отразила ночную атаку РФ с восьми направлений

В ночь на 30 апреля российские войска выпустили баллистическую ракету и более 200 беспилотников различных типов по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако зафиксированы и попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Атака продолжалась с вечера 29 апреля. Противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с территории Ростовской области РФ, а также 206 ударных беспилотников, среди которых — Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие типы дронов. Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в частности из Курска, Брянска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 172 вражеских беспилотника в разных регионах страны — на севере, юге, западе и востоке.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных дронов на 22 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых целей зафиксировано еще на девяти локациях.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны нанесли удар по российской авиационной технике в Воронежской области РФ. В результате атаки уничтожены два военных вертолета, которые находились на полевой площадке более чем в 150 км от линии фронта.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, четко ограничивающий сроки пребывания военных на передовой. Согласно ему, бойцы могут находиться на позициях не дольше двух месяцев, после чего командование должно обеспечить их ротацию.