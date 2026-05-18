Половину фронтовых поставок 60 ОМБр осуществляют НРК: какие преимущества

Наземный роботизированный комплекс. Фото: Генштаб ВСУ

Наземные робототехнические комплексы уже взяли на себя половину всех логистических задач 60-й отдельной механизированной бригады на передовой. Применение беспилотных платформ для поставки боекомплекта и дистанционного минирования позволяет существенно снизить опасность для украинских военных на линии соприкосновения.

Об этом эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE начальник отделения коммуникаций 60 ОМБр 3 армейского корпуса Максим Белоусов.

Украинские военные активно используют НРК на фронте

По словам начальника отделения коммуникаций бригады Максима Белоусова роботизированные машины успешно взяли на себя значительную часть опасной тыловой и фронтовой работы. В условиях плотной летней растительности снабжение подразделений значительно усложняется из-за активности вражеской разведки.

"Зеленка сама по себе, она же работает в обе стороны, то есть и нам становится легче маскироваться, и врагу становится легче маскироваться. Дроны же к ней, они больше все же влияют на логистику. То есть это такой момент, что так или иначе нам нужно куда-то доставить, например, БК или провиант, и здесь нам на помощь приходят наземные робототехнические комплексы", — пояснил офицер.

Профильные подразделения НРК сформировались в 60 ОМБр после того, как бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса. Такое развитие событий стало непосредственным воплощением прямого указания командира: любая задача, которую способна выполнить техника, должна выполняться именно техникой, а не людьми.

Читайте также:

Сейчас роботизированные платформы осуществляют подавляющее большинство всех доставок бойцам. Кроме подвоза необходимых грузов, эти системы также применяют для дистанционного минирования территорий. В ближайшей перспективе функционал машин планируют дополнительно расширить. На них будут устанавливать турели для огневого поражения российских оккупантов.

Новини.LIVE писали ранее о том, что в начале мая в Третьем армейском корпусе обнародовали заявление, что они хотят вывести с фронта почти треть пехоты и заменить их НРК. Идея заключается в том, чтобы максимально обезопасить личный состав от выполнения задач, которые может потенциально выполнить техника, чтобы минимизировать уровень потерь.

В январе 2026 года командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр с позывным "Макар" объяснил, почему украинские образцы намного лучше иностранных. Он отметил, что благодаря НРК уже удалось нанести десятки эффективных атак по позициям противника без использования живой силы.

Владимир Зеленский в апреле 2026 года заявил, что ВСУ впервые за всю историю удалось взять российскую позицию с использованием роботов. Он анонсировал стремительное развитие этого направления.