Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб У ЗСУ прокоментували відео сутички у 155 бригаді: хто винен

У ЗСУ прокоментували відео сутички у 155 бригаді: хто винен

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 11:40
У ЗСУ прокоментували відео сутички у 155 бригаді: хто винен
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: 155 ОМБр

Військова служба правопорядку та Сухопутні війська ЗСУ встановили особу нападника, який на відео бив військовослужбовця перед строєм, та спростували чутки про участь у цьому інциденті командира 155-ї окремої механізованої бригади. З'ясувалося, що насильство вчинив оператор безпілотників, який після інциденту втік із частини, тоді як стан постраждалого наразі оцінюють як задовільний.

Про це йдеться у заявах пресслужби Сухопутних військ та Військової служби правопорядку в ЗСУ.

У 155 ОМБр спалахнув скандал через побиття військовослужбовця

Резонансне відео з побиттям українського захисника, яке почало ширитися соцмережами, викликало офіційну реакцію армійського командування та правоохоронних органів.

Скандальні кадри, які були опубліковані ресурсом dtp.kiev.ua, показали як один чоловік у формі б'є іншого

"Та ти йому ноги маєш цілувати… Відчуй, що таке війна", — сказав чоловік під час бійки.

Читайте також:

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що за результатами попереднього аналізу, командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов не є фігурантом кадрів і не причетний до насильницьких дій. Командування наголосило на неприпустимості приниження честі та гідності всередині війська, зазначивши, що постраждалий уже отримує лікування, а його сім'я перебуває на постійному зв'язку з підрозділом.

Побиття військового 155 бригада
Сутичка. Фото: кадр з відео

Наразі пошуком винного та з'ясуванням деталей на місці події зайнялася Військова служба правопорядку (ВСП). Слідчі встановили, що удари потерпілому завдавав не офіцер, а солдат оператор БпЛА. Після скоєного правопорушник самовільно залишив територію військової частини, у зв'язку з чим до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції було розіслано відповідні орієнтування для його затримання. Постраждалого вчасно госпіталізували, наразі медики характеризують його стан як стабільний.

null
Офіційна заява ВСП. Фото: скриншот

За офіційним повідомленням Сухопутних військ: "За наявною на цей час інформацією командир 155 ОМБР не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені".

Скандали у 155 бригаді ставалися й раніше. Новини.LIVE повідомляв у 2025 році про інцидент, як колишній командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин не повідомляв про суттєву кількість випадків СЗЧ серед військових.

Пізніше з'ясувалося, що у 155 бригаді організували навіть схему з незаконного виїзду за кордон для військових. За даними дезертувати змогло близько 1700 військових під час навчань у Франції.

скандал побиття Генштаб ЗСУ 155 бригада Сухопутні війська
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації