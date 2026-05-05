У ЗСУ прокоментували відео сутички у 155 бригаді: хто винен

Військовослужбовець.

Військова служба правопорядку та Сухопутні війська ЗСУ встановили особу нападника, який на відео бив військовослужбовця перед строєм, та спростували чутки про участь у цьому інциденті командира 155-ї окремої механізованої бригади. З'ясувалося, що насильство вчинив оператор безпілотників, який після інциденту втік із частини, тоді як стан постраждалого наразі оцінюють як задовільний.

Про це йдеться у заявах пресслужби Сухопутних військ та Військової служби правопорядку в ЗСУ.

У 155 ОМБр спалахнув скандал через побиття військовослужбовця

Резонансне відео з побиттям українського захисника, яке почало ширитися соцмережами, викликало офіційну реакцію армійського командування та правоохоронних органів.

Скандальні кадри, які були опубліковані ресурсом dtp.kiev.ua, показали як один чоловік у формі б'є іншого

"Та ти йому ноги маєш цілувати… Відчуй, що таке війна", — сказав чоловік під час бійки.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що за результатами попереднього аналізу, командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов не є фігурантом кадрів і не причетний до насильницьких дій. Командування наголосило на неприпустимості приниження честі та гідності всередині війська, зазначивши, що постраждалий уже отримує лікування, а його сім'я перебуває на постійному зв'язку з підрозділом.

Сутичка.

Наразі пошуком винного та з'ясуванням деталей на місці події зайнялася Військова служба правопорядку (ВСП). Слідчі встановили, що удари потерпілому завдавав не офіцер, а солдат оператор БпЛА. Після скоєного правопорушник самовільно залишив територію військової частини, у зв'язку з чим до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції було розіслано відповідні орієнтування для його затримання. Постраждалого вчасно госпіталізували, наразі медики характеризують його стан як стабільний.

Офіційна заява ВСП.

За офіційним повідомленням Сухопутних військ: "За наявною на цей час інформацією командир 155 ОМБР не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені".

Скандали у 155 бригаді ставалися й раніше. Новини.LIVE повідомляв у 2025 році про інцидент, як колишній командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин не повідомляв про суттєву кількість випадків СЗЧ серед військових.

Пізніше з'ясувалося, що у 155 бригаді організували навіть схему з незаконного виїзду за кордон для військових. За даними дезертувати змогло близько 1700 військових під час навчань у Франції.