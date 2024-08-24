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Медики пояснили, чи призивають на службу чоловіків із захворюванням судин

24 серпня 2024 16:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи призивають чоловіків із варикозом
Чоловік проходить обстеження у лікаря. Фото: zokb.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Призовники з незначними захворюваннями судин вважаються непридатними до служби у мирний час і обмежено придатними у воєнний час. У разі значних порушень кровообігу військовозобов'язані не є придатними та знімаються із військового обліку.

Про це повідомили в Інституті вивчення вен.

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Медичні працівники зазначили, що фізичні навантаження у військових великі і для виконання завдань потрібно бути у відмінній фізичній формі. За їхніми словами, будь-які прояви судинних проблем, включаючи варикоз, можуть знижувати боєздатність і загрожувати здоров'ю солдата.

"Армійські умови не дають змоги дотримуватись відповідного режиму навантажень людям із проявами хвороб вен", — йдеться в повідомленні.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу, у Збройних силах України призовники та військовослужбовці допускаються до служби лише за умови відсутності захворювань із порушенням кровообігу та функцій.

У медичному центрі зазначили, що при захворюваннях, таких як флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія, тромбоз інших вен, варикозне розширення вен нижніх кінцівок та посттромботичний синдром, навіть незначні порушення кровообігу роблять призовників непридатними до служби у мирний час і обмежено придатними у військовий час.

"Призовники із значними порушеннями кровообігу та функцій, за однієї із зазначених патологій, непридатні до військової служби зі зняттям їх з військового обліку", — підкреслили в Інституті вен.

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