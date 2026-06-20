Eurosatory 2026 — Україна представила нову модель оборонних інновацій

Оборонна виставка у Франції. Фото: кадр з відео

У Франції цього тижня пройшла одна з найбільших оборонних виставок Європи Eurosatory 2026. У виставкому центрі Paris-Nord Villepinte були представлені понад 2600 експонатів із 68 країн світу. Україна представила не лише дрони, а нову модель оборонних інновацій.

Про це пише Новини.LIVE.

Україна на оборонній виставці у Франції

Основними напрямками виставки Eurosatory 2026 стали бойова техніка, системи озброєння, бронетехніка, роботизовані дрони, передові системи зв'язку, реагування на надзвичайні ситуації, управління стихійними лихами, рятувальні операції, а також партнерство між урядами, збройними силами та приватними компаніями.

Оборонна виставка у Франції. Фото: кадр з відео

Оборонна виставка у Франції. Фото: кадр з відео

Техніка на оборонній виставці. Фото: кадр з відео

На Eurosatory 2026 зібралися понад тисяча відвідувачів-фахівців та сотні експонентів. Стенд компанії Fire Point привернув особливу увагу відвідувачів. Український виробник представив не лише безпілотні системи, а й власне бачення майбутньої архітектури протиповітряної оборони Європи. Компанія презентувала концепцію системи Freyja, що має об'єднувати засоби виявлення, перехоплення та управління в єдину мережу.

Оборонна виставка у Франції. Фото: кадр з відео

Eurosatory 2026 у Франції. Фото: кадр з відео

Також однією з ключових тем виставки стала нова українська стратегія міжнародної співпраці в оборонній сфері. Представники Ради національної безпеки і оборони України презентували концепцію Drone Deal та програму Build with Ukraine.

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Українські експонати на Eurosatory 2026. Фото: кадр з відео

Їхня логіка виходить далеко за межі традиційного експорту озброєнь. Йдеться про створення виробничих майданчиків українських технологій у країнах НАТО та Європейського Союзу. Українські рішення можуть виготовлятися на території партнерів, а потім постачатися як для потреб української армії, так і для збройних сил союзників.

Як писали Новини.LIVE, раніше головний конструктор та співвласник підприємства Firepoint Денис Штілерман заявив про завершення створення ракети для майбутнього антибалістичного щита. Однак система запрацює лише після інтеграції чотирьох додаткових високотехнологічних компонентів.

Також ми повідомляли, що в Україні випробовують підводний безпілотник SEA TRIDENT. Він здатний автономно долати понад 3200 кілометрів і нести до тонни корисного вантажу. Повнорозмірний макет зброї представляли на Eurosatory-2026.