В Україні випробовують підводний безпілотник SEA TRIDENT

Безпілотний морський човен SEA TRIDENT. Фото: Мілітарний

На міжнародній збройовій виставці Eurosatory-2026 у Парижі презентували повнорозмірний макет українського безпілотного підводного човна SEA TRIDENT від компанії Global Mark. Він здатний автономно долати понад 3200 кілометрів і нести до тонни корисного вантажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Мілітарний".

Україна розробила новий морський дрон SEA TRIDENT

Апарат створено для прихованої та тривалої роботи у відкритому морі. Інженери заклали в безпілотник значний радіус дії, який дозволяє долати відстань до 2000 миль або приблизно 3218 кілометрів. При цьому підводний човен може транспортувати різне обладнання чи озброєння загальною вагою до 1000 кілограмів, пересуваючись зі швидкістю 11,5 кілометра за годину та здатністю розганятися на максимумі до 18,5 кілометра за годину.

Мотор безпілотного човна. Фото: Мілітарний

Управління та орієнтація у просторі безпілотного апарата відбуваються за допомогою супутникового зв'язку Starlink, глобальної системи позиціонування GPS та вбудованої інерціальної системи навігації.

Макет безпілотного човна Sea Trident. Фото: Мілітарний

Робочий діапазон глибини для української новинки становить близько 60 метрів. Представник компанії Global Mark у коментарі для журналістів пояснив особливості цієї розробки: "Човен не занурується так глибоко під воду, як західні зразки, але якщо він знаходиться під водою, це вже величезна проблема для його виявлення".

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Розмір безпілотногот підводного човна. Фото: Мілітарний

За інформацією виробника, конструкція та технічні параметри SEA TRIDENT дозволяють використовувати апарат у найрізноманітніших сценаріях. Окрім суто ударних місій на воді, безпілотник розглядають як ефективний логістичний засіб для транспортування необхідного майна. Також підводний човен планують застосовувати у ролі базової платформи для запуску інших автономних дронів, розгортання мобільних комплексів протиповітряної оборони або ж для безпосереднього виявлення та перехоплення ворожих підводних об'єктів.

Новини.LIVE писали раніше, що Україна випереджає Росію у розвитку безпілотного флоту завдяки швидкій модернізації своїх апаратів. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у квітні зазначив, що українські морські дрони повністю змінили правила ведення війни у Чорному морі. Попри те, що окупанти теж намагаються створювати свої секретні безекіпажні катери, саме гнучкість українських розробників дає ЗСУ суттєву перевагу на воді.

Водночас через бойові дії українська техніка втрапляє в інциденти. У травні біля берегів грецького острова Лефкада місцеві рибалки знайшли український безпілотник Magura V5 з увімкненим двигуном. Апарат затримала берегова охорона Греції для проведення розслідування. Україна оперативно відреагувала на подію, тож речник МЗС Георгій Тихий висловив вибачення перед грецькою стороною та підкреслив, що інцидент стався виключно через наслідки війни з Росією.