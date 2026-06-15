Нічна атака на Україну: сили ППО збили 50 ракет та 582 дрони

Працівники ДСНС гасять пожежу після обстрілу на Київщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області﻿

Російська армія в ніч на 15 червня влаштувала масштабну комбіновану атаку по Україні, випустивши загалом 681 дронів та ракет. Під ударами опинилися Дніпро та Харків, а основним напрямком ворожого удару стала столиця. Захисники неба зуміли ліквідувати 632 повітряні цілі, проте через значну кількість балістики зафіксовано десятки влучань у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на зведення Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Масштаби російської атаки

Головною ціллю атаки став Київ. Також постраждали інші великі міста. Військові нарахували у небі 70 ракет різного базування та 611 ударних безпілотників та дронів-імітаторів.

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі: 50 ракет та 582 безпілотники різних типів", — повідомили у Повітряних Силах.

Зокрема, збито п'ять надважких протикорабельних ракет "Циркон", 15 балістичних комплексів "Іскандер-М" та абсолютно всі випущені крилаті ракети Х-101.

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Наслідки масованої атаки

Попри роботу ППО, через прорив оборони уникнути руйнувань на землі не вдалося.

За попередньою інформацією військових на 08:00 ранку, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 безпілотників на 42 локаціях в різних областях.

Ще у 12 місцях зафіксували падіння небезпечних уламків збитих апаратів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російський ударний дрон під час цієї нічної атаки поцілив у дах Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. Внаслідок цього було пошкоджено верхню частину будівлі, виникла пожежа.

Також Новини.LIVE писали, що у травні ефективність української ППО у перехопленні ворожих ракет і дронів була на рівні понад 88%. Протягом останнього весняного місяця Сили оборони України знищили більше ніж 57 тисяч ворожих повітряних цілей.