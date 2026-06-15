Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 50 ракет и 582 дрона

Сотрудники ГСЧС тушат пожар после обстрела в Киевской области. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области﻿

В ночь на 15 июня российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, запустив в общей сложности 681 дрон и ракету. Под ударами оказались Днепр и Харьков, а основным направлением вражеского удара стала столица. Защитники неба сумели ликвидировать 632 воздушные цели, однако из-за значительного количества ракет зафиксированы десятки попаданий в разных регионах страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сводку Командования Воздушных Сил ВСУ.

Масштабы российской атаки

Главной целью атаки стал Киев. Также пострадали другие крупные города. Военные насчитали в небе 70 ракет различного базирования и 611 ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели: 50 ракет и 582 беспилотника различных типов", — сообщили в Воздушных Силах.

В частности, сбито пять сверхтяжелых противокорабельных ракет "Циркон", 15 баллистических комплексов "Искандер-М" и абсолютно все выпущенные крылатые ракеты Х-101.

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Последствия массированной атаки

Несмотря на работу ПВО, из-за прорыва обороны избежать разрушений на земле не удалось.

По предварительной информации военных на 08:00 утра, зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 беспилотников в 42 локациях в разных областях.

Еще в 12 местах зафиксировали падение опасных обломков сбитых аппаратов.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, российский ударный дрон во время этой ночной атаки попал в крышу Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. В результате была повреждена верхняя часть здания, возник пожар.

Также Новини.LIVE писали, что в мае эффективность украинской ПВО в перехвате вражеских ракет и дронов составила более 88%. В течение последнего весеннего месяца Силы обороны Украины уничтожили более 57 тысяч вражеских воздушных целей.