Чи треба ставати на військовий облік студенткам — відповідь ТЦК

Абітурієнтки дивляться списки зарахованих на навчання. Фото: УНІАН

Деякі студентки мають стати на військовий облік у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Проте це потрібно робити не одразу після початку навчання.

Про це повідомив начальник відділу військового обліку Харківського обласного ТЦК Любомир Хомицький у коментарі Суспільному.

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За словами представника ТЦК, студентки, які навчаються у медичних або фармацевтичних закладах, повинні знати, що обов'язок ставати на військовий облік виникає лише після завершення навчання.

Хомицький зазначив, що якщо жінка отримує диплом медичної або фармацевтичної спеціальності, вона повинна стати на військовий облік.

Він підкреслив, що на тих, хто лише розпочинає навчання, цей обов'язок не поширюється.

Студенткам, які не закінчують медичні чи фармацевтичні навчальні заклади, ставати на військовий облік не потрібно.