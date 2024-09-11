Міноборони анонсувало новий цифровий реєстр для планування мобілізації

Військовий користується телефоном. Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство оборони України представило новий цифровий реєстр. Він має на меті спростити управління військовими ресурсами та процес мобілізації.

Про це повідомило видання LIGA.net, посилаючись на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко.

Читайте також:

Новий цифровий реєстр

Чиновниця повідомила про обговорення законопроєкту щодо створення реєстру військовослужбовців на засіданні профільного Комітету Верховної Ради 11 вересня.

Черногоренко зазначила, що після ухвалення законопроєкту в Україні буде впроваджено "сучасний, децентралізований, з найбільш просунутою архітектурою" реєстр.

Ця інновація має дозволити покращити управління військовим персоналом, ухвалювати обґрунтовані рішення, а також ефективніше планувати мобілізацію і тилове забезпечення.

Новому реєстру країна має на меті поліпшити координацію між головнокомандувачем Збройних Сил України та Генеральним штабом, а також забезпечити краще розуміння стратегії та планів. Водночас заступниця міністра не вказала терміни ухвалення законопроєкту.