Яке покарання обрав суд для жителя Івано-Франківської області, який придбав фальшиве посвідчення про непридатність

Суддя. Фото ілюстративне: zmist.pl.ua

В Івано-Франківській області чоловік намагався уникнути військового призову завдяки фальшивому посвідченню про непридатність до мобілізації. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Тисменицький районний суд Івано-Франківської області ухвалив 27 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 14 червня поточного року фігурант пред'явив підробне посвідчення про свою непридатність поліцейським, які перевіряли його військово-облікові документи. Слідство встановило, що порушник придбав фальшивий документ у липні 2023 року. Для виготовлення підробки він надав свої особисті дані та фото невстановленій особі.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у підробці документів і уникненні мобілізації. За вчинене чоловік має провести два роки за ґратами.

Наразі вирок ще не набув чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.