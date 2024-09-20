Яке покарання обрав суд для жителя Івано-Франківської області, який придбав фальшиве посвідчення про непридатність

Житель Прикарпаття підробив посвідчення про непридатність до служби — як його покарав суд
В Івано-Франківській області чоловік намагався уникнути військового призову завдяки фальшивому посвідченню про непридатність до мобілізації. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Тисменицький районний суд Івано-Франківської області ухвалив 27 серпня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, 14 червня поточного року фігурант пред'явив підробне посвідчення про свою непридатність поліцейським, які перевіряли його військово-облікові документи. Слідство встановило, що порушник придбав фальшивий документ у липні 2023 року. Для виготовлення підробки він надав свої особисті дані та фото невстановленій особі.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у підробці документів і уникненні мобілізації. За вчинене чоловік має провести два роки за ґратами.
Наразі вирок ще не набув чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.
Читайте Новини.LIVE!