У бригаді Азов є вакансія для саперів з гарним забезпеченням

Український сапер. Ілюстративне фото: ДСНС України

В бойові підрозділи "Азов" шукають фахівців в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. Потрібні люди, які вміють знешкоджувати вибухівку, а саме сапери.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки саперів в "Азов"

Сапер має шукати й знешкоджувати міни та снаряди, організовувати проходи в мінно-вибухових зонах супротивника, ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Які вимоги до кандидатів посаду

На роботу запрошують людей, які мають хорошу фізичну форму, досвід проходження військової служби, інженерно-технічну освіту та знають мінно-вибухову сферу. Від фахівців очікують готовності опанувати фах саперної справи. Перевагою буде дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 до 125 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи. За перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. Можливе переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав людей, які вміють стріляти з вогнеметів. У бригаді з'явилася вакансія вогнеметника вогнеметного взводу.

Також на фронті потрібні бухгалтери облікової групи. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти вести документацію та знати бухгалтерські програми.