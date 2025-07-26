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Головна Штаб На фронті "Азову" потрібні особливі водії — яка є вакансія

На фронті "Азову" потрібні особливі водії — яка є вакансія

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 03:26
До бригади Азов запрошують водіїв-заправників і пропонують гарне забезпечення
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає людей на посаду водія-заправника пункту заправки. Потенційним кандидатам необхідно мати досвід роботи на заправках.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов'язки кандидата на посаду

Майбутній співробітник повинен буде опікуватись перевезенням палива, заправкою техніки, веденням документації та виконувати правила експлуатації техніки та обладнання.

Вимоги від кандидата

  • досвід роботи на паливних заправках;
  • досвід водіння та наявність категорії водіння С;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;
  • вік до 55 років;
  • готовність постійно вчитись і розвиватись.

Що пропонує "Азов"

У бригаді діє офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців, а також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

За виконання роботи на фронті нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще запрошують до "Азову"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу людей, які розбираються в акумуляторах. Зокрема, мова йде про фахівців з елементів живлення.

Також ми писали, що бійці шукають водіїв-санітарів. Необхідно буде перевозити поранених.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг водій
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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