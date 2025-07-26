До бригади Азов запрошують водіїв-заправників і пропонують гарне забезпечення

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає людей на посаду водія-заправника пункту заправки. Потенційним кандидатам необхідно мати досвід роботи на заправках.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов'язки кандидата на посаду

Майбутній співробітник повинен буде опікуватись перевезенням палива, заправкою техніки, веденням документації та виконувати правила експлуатації техніки та обладнання.

Вимоги від кандидата

досвід роботи на паливних заправках;

досвід водіння та наявність категорії водіння С;

готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;

вік до 55 років;

готовність постійно вчитись і розвиватись.

Що пропонує "Азов"

У бригаді діє офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців, а також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

За виконання роботи на фронті нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще запрошують до "Азову"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу людей, які розбираються в акумуляторах. Зокрема, мова йде про фахівців з елементів живлення.

Також ми писали, що бійці шукають водіїв-санітарів. Необхідно буде перевозити поранених.