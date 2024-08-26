Адвокат пояснив, чи потрібно заново подавати документи для продовження бронювання

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

Бронювання від мобілізації наразі мають близько 930 тисяч військовозобов’язаних українців. До кінця тижня ця кількість перетне межу в один мільйон. Деякі вже повторно подають документи на бронювання.

Які документи мають подати військовозобов’язані до ТЦК, щоб продовжити бронювання, — пояснив адвокат Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

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Які документи потрібні для повторного бронювання

Адвокат зазначає, що процедура повторного подання документів на бронювання під час воєнного стану вимагає ретельної підготовки. Перелік необхідних документів залежить від кількох чинників, зокрема від причини бронювання, вимог конкретного підприємства та можливих змін у законодавстві.

Основні документи, які можуть знадобитися:

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Військовий квиток

Трудова книжка або договір про працю

Документи, що підтверджують причину бронювання (наприклад, студентський квиток або довідка з підприємства)

Медична довідка

Інші документи за вимогою ТЦК та СП

Як спростити процедуру повторного подання документів

Якщо раніше вже був поданий повний пакет документів, при повторній подачі можуть вимагати лише копії деяких з них або довідку про незмінність обставин, що стали підставою для бронювання.

Щоб спростити процедуру повторного подання документів на бронювання від мобілізації, зверніться до ТЦК та СП за місцем реєстрації для отримання найактуальнішої інформації. Також варто проконсультуватися із кадровою службою підприємства, яке має право на бронювання.

Адвокат наголошує, що важливо зберігати копії всіх документів і бути готовим до можливих додаткових вимог з боку ТЦК та СП.