Змінено порядок мобілізації для деяких категорій військовозобов'язаних — постанова Кабміну

Працівниця ТЦК спілкується з військовозобов'язаним. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Кабінет міністрів України змінив порядок мобілізації деяких категорій військовозобов’язаних — тих, хто доглядає або утримує хворих або осіб з інвалідністю. Відповідні нововведення прописані в постанові КМУ № 930.

Яки саме зміни відбулися для військовозобов'язаних — пояснили у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Зміни для певних категорій військовозобов'язаних

Кабмін ухвалив постанову № 930, якою вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають або утримують хворих/осіб з інвалідністю.

Що змінилося

Переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано.

Військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком, дитиною та/або своїм батьком чи матір'ю) більше не потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду.