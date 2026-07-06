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Масований удар по Україні: Сили оборони збили 363 ворожі цілі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 09:35
Сили оборони за добу знищили 363 ракети та дрони РФ
Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили за минулу добу масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Станом на ранок 6 липня Силам оборони вдалося знищити або подавити 363 ворожі цілі: 37 ракет та 326 безпілотників різних типів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 6 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував Україну 68 ракетами та 351 дронами різних типів. Серед них:

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс" 
  • 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 
  • 33 крилаті ракети Х-101 
  • 6 крилатих ракет Калібр 
  • 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія".
Масований удар по Україні: Сили оборони збили 363 ворожі цілі - фото 1
Результати роботи ППО 6 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 08:30 6 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 363 ворожих цілі: 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет Калібр та 326 БпЛА різних типів. 

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Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 16 локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE,  українські військові почали активно застосовувати дрони-таксі на фронті. Нині це ноу-хау використовується для транспортування та запуску менших безпілотників. 

Також ми повідомляли, що Україна буде створювати роботів-андроїдів для ЗСУ. За словами глави Міноборони Михайла Федорова це вкрай важливо, тому що майбутнє війни все більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу.

обстріли ППО балістична атака
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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