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Главная Штаб Массированный удар по Украине: Силы обороны сбили 363 вражеские цели

Массированный удар по Украине: Силы обороны сбили 363 вражеские цели

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 09:35
Силы обороны за сутки уничтожили 363 ракеты и дрона РФ
Силы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска провели масштабную комбинированную атаку на Украину с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов. По состоянию на утро 6 июля Силам обороны удалось уничтожить или подавить 363 вражеские цели: 37 ракет и 326 беспилотников различных типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 6 июля

В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал Украину 68 ракетами и 351 дроном различных типов. Среди них:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс"
  • 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400
  • 33 крылатые ракеты Х-101
  • 6 крылатых ракет "Калибр"
  • 351 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Массированный удар по Украине: Силы обороны сбили 363 вражеские цели - фото 1
Результаты работы ПВО 6 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 6 июля силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 363 вражеские цели: 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр" и 326 БПЛА различных типов.

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В то же время зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых БПЛА в 16 точках.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинские военные начали активно применять дроны-такси на фронте. Сейчас это ноу-хау используется для транспортировки и запуска более мелких беспилотников.

Также мы сообщали, что Украина будет создавать роботов-андроидов для ВСУ. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, это крайне важно, поскольку будущее войны все больше зависит от технологий, а не только от человеческого ресурса.

обстрелы ПВО балистическая атака
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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