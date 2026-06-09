LITAVR: в Украине создали скоростной антидрон для сбивания "Шахедов"

Дрон LITAVR. Фото: кадр из видео

Украинские Силы беспилотных систем (СБС) получили на вооружение новое средство противовоздушной обороны дрон-перехватчик LITAVR от компании F-Drones. Новинка способна догонять и уничтожать вражеские воздушные цели на скорости до 350 км/ч, а благодаря системе автоматического донаведения Pixel Lock аппарат ликвидирует "Шахеды" практически без участия пилота непосредственно перед атакой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Украина разработала дрон-перехватчик LITAVR

Ключевым преимуществом беспилотника LITAVR, который был назван в честь казацкого барабана, является интеллектуальная система автоматического донаведения на цель, известная как Last Mile или Pixel Lock. Комплекс самостоятельно распознает и захватывает вражеский объект в небе, после чего автоматика ведет дрон на таран. Пилоту на конечном этапе остается только контролировать скорость. Более того, разработчики из F-Drones бесплатно модернизируют аппараты первого поколения до этой версии.

С мая 2026 года в стандартный комплект поставки также входит модуль дистанционного управления. Он позволяет оператору управлять воздушным боем, находясь за сотни или даже тысячи километров от района перехвата.

Но фишка дрона в том, что если же вражескую цель не удалось найти, пилот может дистанционно выключить взрыватель и вернуть "Литавр" обратно на базу для повторного взлета.

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Перехватчик демонстрирует высокие технические показатели, необходимые для уничтожения современных средств воздушного нападения:

Максимальная скорость: 350 км/ч, что позволяет эффективно догонять ударные БпЛА.

Потолок высоты: до 9 километров.

Радиус действия: стандартно составляет 40 км, однако подразделения СБС уже зафиксировали рекордный полет на расстояние более 80 км от точки запуска.

Характеристики дрона LITAVR. Фото: Минобороны Украины

Также дрон оборудовали собственной навигационной системой, которая не зависит от сигналов GPS. Ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с украинскими радарами перехватчику помогает специальное программное обеспечение LARAG. Кроме этого, на борту установлены сразу дневная и тепловизионная камеры, между которыми оператор переключается непосредственно во время полета.

Что касается боевой части, то она расположена в носовой зоне и поставляется либо в виде пустого контейнера для самостоятельного снаряжения, либо уже в виде готового боеприпаса с кодом НАТО.

Украина пытается избавиться от зависимости от китайских комплектующих

Компания F-Drones, которая выпускает беспилотники с 2023 года, системно уменьшает зависимость от китайских комплектующих. Сейчас предприятие самостоятельно создает программный софт, микроэлектронику, платы регуляторов, полетные контроллеры и даже электродвигатели.

Изменения коснулись и технологии сборки корпуса. Производитель отказался от 3D-печати, которую теперь используют только для мелких вспомогательных деталей. Зато корпуса "Литавров" изготавливают методом промышленного литья пластика в формы. Сейчас антидрон прошел кодификацию и массово поставляется в войска через BraveMarket платформы Brave1.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина ищет решения для усиления ПВО-защиты на фоне регулярных атак России. В мае Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию новой тактике Кремля, который хочет увеличить долю реактивных дронов в нападениях до 50%. Для защиты неба Украина модернизирует перехватчики, привлечет вертолеты и расширит эшелоны ПВО.

В то же время в Минцифры сообщили, что украинские инженеры за 17 месяцев создали первую отечественную управляемую авиабомбу весом 250 килограммов. Пилоты уже тестируют это оружие, а Минобороны на мероприятии "Industry Day" представило иностранным партнерам новые авиационные боеприпасы для ускорения их поставок на фронт.