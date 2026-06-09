LITAVR: в Украине создали скоростной антидрон для сбивания "Шахедов"
Украинские Силы беспилотных систем (СБС) получили на вооружение новое средство противовоздушной обороны дрон-перехватчик LITAVR от компании F-Drones. Новинка способна догонять и уничтожать вражеские воздушные цели на скорости до 350 км/ч, а благодаря системе автоматического донаведения Pixel Lock аппарат ликвидирует "Шахеды" практически без участия пилота непосредственно перед атакой.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.
Украина разработала дрон-перехватчик LITAVR
Ключевым преимуществом беспилотника LITAVR, который был назван в честь казацкого барабана, является интеллектуальная система автоматического донаведения на цель, известная как Last Mile или Pixel Lock. Комплекс самостоятельно распознает и захватывает вражеский объект в небе, после чего автоматика ведет дрон на таран. Пилоту на конечном этапе остается только контролировать скорость. Более того, разработчики из F-Drones бесплатно модернизируют аппараты первого поколения до этой версии.
С мая 2026 года в стандартный комплект поставки также входит модуль дистанционного управления. Он позволяет оператору управлять воздушным боем, находясь за сотни или даже тысячи километров от района перехвата.
Но фишка дрона в том, что если же вражескую цель не удалось найти, пилот может дистанционно выключить взрыватель и вернуть "Литавр" обратно на базу для повторного взлета.
Летные возможности и устойчивость к РЭБ дрона LITAVR
Перехватчик демонстрирует высокие технические показатели, необходимые для уничтожения современных средств воздушного нападения:
- Максимальная скорость: 350 км/ч, что позволяет эффективно догонять ударные БпЛА.
- Потолок высоты: до 9 километров.
- Радиус действия: стандартно составляет 40 км, однако подразделения СБС уже зафиксировали рекордный полет на расстояние более 80 км от точки запуска.
Также дрон оборудовали собственной навигационной системой, которая не зависит от сигналов GPS. Ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с украинскими радарами перехватчику помогает специальное программное обеспечение LARAG. Кроме этого, на борту установлены сразу дневная и тепловизионная камеры, между которыми оператор переключается непосредственно во время полета.
Что касается боевой части, то она расположена в носовой зоне и поставляется либо в виде пустого контейнера для самостоятельного снаряжения, либо уже в виде готового боеприпаса с кодом НАТО.
Украина пытается избавиться от зависимости от китайских комплектующих
Компания F-Drones, которая выпускает беспилотники с 2023 года, системно уменьшает зависимость от китайских комплектующих. Сейчас предприятие самостоятельно создает программный софт, микроэлектронику, платы регуляторов, полетные контроллеры и даже электродвигатели.
Изменения коснулись и технологии сборки корпуса. Производитель отказался от 3D-печати, которую теперь используют только для мелких вспомогательных деталей. Зато корпуса "Литавров" изготавливают методом промышленного литья пластика в формы. Сейчас антидрон прошел кодификацию и массово поставляется в войска через BraveMarket платформы Brave1.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина ищет решения для усиления ПВО-защиты на фоне регулярных атак России. В мае Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию новой тактике Кремля, который хочет увеличить долю реактивных дронов в нападениях до 50%. Для защиты неба Украина модернизирует перехватчики, привлечет вертолеты и расширит эшелоны ПВО.
В то же время в Минцифры сообщили, что украинские инженеры за 17 месяцев создали первую отечественную управляемую авиабомбу весом 250 килограммов. Пилоты уже тестируют это оружие, а Минобороны на мероприятии "Industry Day" представило иностранным партнерам новые авиационные боеприпасы для ускорения их поставок на фронт.