На який строк надають відстрочку від військового призову в Україні

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото ілюстративне: promin.cv.ua

Під час мобілізації в умовах воєнного стану деякі громадяни можуть отримати відстрочку від військового призову. Термін бронювання залежить від причини надання відстрочки.

Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Відтермінувати військовий призов можна на строк від одного року до завершення мобілізації.

Скільки триває відстрочка в Україні:

рік — для працівників підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки й життєдіяльності населення в особливий період;

упродовж дії контракту на постачання товару, надання послуг або виконання робіт для Сил оборони — для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

строк контракту або обраний період — для працівників спецустанов ООН, міжнародних судових органів, міжнародних і неурядових організацій, до яких, згідно з укладеними міжнародними договорами, входить Україна;

увесь період мобілізації — для представників органів державної влади, державних органів і органів місцевого самоврядування.

Перевищувати строк дії відстрочки громадянам заборонено. У разі, якщо відстрочка вже недійсна, військовозобов'язаний має звернутися із заявою щодо її продовження до ТЦК та СП. Також можна оформити заяву в електронній формі в особистому кабінеті призовника в мобільному застосунку "Резерв+".