На який строк надають відстрочку від військового призову в Україні

На який строк можна відтермінувати військовий призов — що каже законодавство
Під час мобілізації в умовах воєнного стану деякі громадяни можуть отримати відстрочку від військового призову. Термін бронювання залежить від причини надання відстрочки.
Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
На який термін надають відстрочку в Україні
Відтермінувати військовий призов можна на строк від одного року до завершення мобілізації.
Скільки триває відстрочка в Україні:
- рік — для працівників підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки й життєдіяльності населення в особливий період;
- упродовж дії контракту на постачання товару, надання послуг або виконання робіт для Сил оборони — для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
- строк контракту або обраний період — для працівників спецустанов ООН, міжнародних судових органів, міжнародних і неурядових організацій, до яких, згідно з укладеними міжнародними договорами, входить Україна;
- увесь період мобілізації — для представників органів державної влади, державних органів і органів місцевого самоврядування.
Перевищувати строк дії відстрочки громадянам заборонено. У разі, якщо відстрочка вже недійсна, військовозобов'язаний має звернутися із заявою щодо її продовження до ТЦК та СП. Також можна оформити заяву в електронній формі в особистому кабінеті призовника в мобільному застосунку "Резерв+".
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